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愛心手工餅乾一包50元有價值嗎？ 網曝暖心內幕：要多多幫忙

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，他發現最近喜憨兒烘焙屋在捷運站前出現的頻率有點高，因為沒有買過所以不曉得他們賣的東西味道如何，於是他就好奇的詢問廣大網友「一包50元有價值嗎？」圖擷自臉書
一名網友PO文提到，他發現最近喜憨兒烘焙屋在捷運站前出現的頻率有點高，因為沒有買過所以不曉得他們賣的東西味道如何，於是他就好奇的詢問廣大網友「一包50元有價值嗎？」圖擷自臉書

有時走在路上或是捷運站前，都會看到一些身心障礙人士拿著一籃愛心餅乾叫賣，不少民眾也會發揮愛心購買。對此，昨（19）日就有一名網友在PTTPO文提到，他發現最近販賣愛心手工餅乾的孩子在捷運站前出現的頻率有點高，因為沒有買過所以不曉得他們賣的東西味道如何，於是他就好奇的詢問廣大網友「一包50元有價值嗎？」

原PO在文中表示，他近日常常會看到一些賣愛心手工餅乾的孩子在路口喊「大哥哥、大姊姊，愛心手工餅乾，每包50元」的口號，雖然原PO沒有吃過，自己也不會主動去買，價錢似乎也沒有特別便宜，但他還是發文問道「味道如何？有沒有掛？」

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，紛紛留言大讚好吃「我在北車買過兩次都不錯吃」、「硬的巧克力餅乾不錯吃，有看到必買」、「買過幾次杏仁片口味，很好吃」、「巧克力杏仁好吃，每看必買，常在信義區大馬路口出沒」、「他們家的手工餅乾，算是我購買率比較高的」、「就價格來說，這樣的手工餅乾已經很不錯了」、「我還買過月餅系列，很不錯吃」、「每遇必買」、「他們是真材實料的手工餅乾」、「喜歡硬脆口感就買方形那種，喜歡酥鬆的就買菊花型的，推抹茶蔓越莓跟巧克力口味」。

隨後更有網友PO文回應，並透露事實上他們是來自基隆市智障者家長協會的老師或家長，為了訓練學生的生活自理與人際互動的能力，所以每天都會帶學員從基隆搭車到市政府販售愛心餅乾，透過販售技巧可以減緩他們老化狀況，還可以幫助他們謀生。

對此，許多網友便留言說道，「以前真的以為是詐騙，知道真相後每次看到都會買」、「可以有好吃的東西，又能幫助別人，何樂而不為」、「現在經過看到都會買100元巧克力口味的，很好吃」、「這種真的要多多幫忙」、「看到都會幫忙，而且東西不差」、「賣餅乾對他們來說算是幫助病情，或是學會一些工作技能，高獲利本來就不是他們的目的」。

喜憨兒 PTT

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