到日本工作壓力大淪社畜？ 他曝台灣工時高更慘

各國職場生態隨著社會文化不同而有所差別，網友在「批踢踢實業坊」上分享日本職場生活，他認為日本就業環境與台灣相比好上許多，日本職場幾乎準時上下班，工作壓力是有的，但生活壓力比較小，原Po直言「說日本不好找工作，我覺得是對的，但說日本工作很社畜，我覺得很好笑」。

原Po表示，每次討論日韓台工作環境時，總是有沒到日本上班過的人，直喊「喊日本社畜壓力大」，原Po解釋當時日本交換留學的風氣盛行，他從到日本工作朋友口中得知「（日本職場）幾乎全部準時上下班，如果你下班時間還在座位上，會被上司關心怎麼了，工作壓力是有，但是錢也是會讓你在消費上不會擔心太多，生活壓力比較小」。

原Po解釋，「台灣表面工時超高，隱形下班自我加班責任制工時更高，恐怖的是薪水還超低」，他認為日本的確不好找工作，但若是按生活壓力論，「台灣更慘，工時超高，工作30年不一定買得起房」。

網友看完表示「日本一年放假120天起跳，我覺得也是比台灣職場更爽部分」、「我在日本研究所畢業後，就在日本工作到現在，覺得台灣跟日本比根本是天堂好嗎」，不過也有人認為「看公司啦，很硬的還是很硬」、「因為你附近都是留日組的啊」、「你是不是拿日本中上來跟台灣學店比啊」、「大概是樣本數偏少，導致大家無法信服」。