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小琉球旅客「拿海參插在海膽上」玩 網怒：不懂尊重別出門

聯合新聞網 / 綜合報導
國旅潮爆發，許多民眾前往小琉球觀光。 記者劉學聖／攝影
國旅潮爆發，許多民眾前往小琉球觀光。 記者劉學聖／攝影

我國離島生態相當豐富，其中小琉球以珊瑚礁島嶼著名，潮間帶中更是有豐富的海洋生物，近日國旅爆發，有許多民眾到小琉球觀光，有網友表示，有人竟在潮間帶「打水漂」，甚至有人「拿海參插在海膽上」，讓他氣得痛罵「不懂尊重就不要出門」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，第一次到小琉球玩，由於他在花蓮長大，因此對大海有一股特殊情感，到了小琉球當地的潮間帶遊玩時，竟發現有大人、小孩在「打水漂」，甚至有人「拿著海參插在海膽上」，相當誇張。

該網友表示，導覽員一邊努力的說明試著傳播著對海洋的尊重，他們愛著這環境，珍惜擁有的一切，身為遊客的我們其實只是海洋的過客，分享他們的生命美好，卻無情自以為的傷害他們，「如果不懂尊重真的不要出門，在家好好看動物頻道，也可以選擇去化糞池發現自己的樂趣，不要出來讓人討厭」。

其他網友則留言表示「潮間帶真的很適合小孩子做生態導覽，這些導覽員真的很不錯，只是教育真的是要看家長」、「拿海膽插在他腦袋上」、「海蔘插在海膽上？怎麼不自己用頭去撞榴槤看看？」、「一個大人竟然連小孩也不會教」、「失敗的家庭教育」。

小琉球潮間帶生態豐富。圖／取自臉書
小琉球潮間帶生態豐富。圖／取自臉書

小琉球 潮間帶 海膽 爆怨公社

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