他用一招反攻直銷朋友 網看了全懂：難怪做直銷

許久不見的好友一聯繫到你就是要推銷，這種情形該怎麼應對呢？網友在「Dcard」上表示，久沒聯絡的朋友突然找他去咖啡廳，一見面就問「你有夢想嗎」，對方同事也加進來搭腔，強調朋友現在月入五萬，面對此情況，原Po靈機一動拿出公司信用卡，反推銷給朋友，想讓朋友也懂「被推銷」的感覺，沒想到朋友聽完同意辦信用卡，網友看了狂笑「就是腦波弱才會做直銷拉下線啊」。

原Po表示，近日轉行做直銷的朋友找他去咖啡廳，一見面就反覆問「你有夢想嗎？」「有想過你30歲的時候你人在幹嘛嗎？」，原Po心想「蛤？我老老實實在銀行當行員啊怎麼了嗎」，過程中還巧遇對方同事，誇獎朋友很認真、上個月還賺了五萬，並直說「沒背景、沒學歷，出社會要像她（朋友）一樣賺五萬，真的很不容易」。

原Po說「她整個晚上一直試圖把我拉去一起聽講座，說只要聽完領悟後絕對會改變我的人生」，此時他靈機一動想到，可以拿出公司信用卡反推銷，原Po表示，「被我突然絕地反擊，她瞪大眼睛，一時似乎陷入了被打亂節奏的當機狀態，突然聽她小聲的說了一句『好啊』」，原Po就這樣多收到一張信用卡申請書，原Po崩潰向朋友喊話「啊啊啊！不要這麼輕易就被人說動啊，這樣會讓我很擔心妳耶」。

網友看完笑回「看來她會做直銷不是沒有原因」、「笑死，腦波真的很弱」、「我遇到的直銷朋友也跟我講一樣的話欸」、「哈哈哈，真的腦波弱到很好笑，求原po拉他一把」、「其實遇到這種情況，直接一開始直接講你賺這麼多，我可以跟你借一點錢就KO了」、「感覺是個超容易相信別人，很單純的人」、「看來你比他更適合做直銷」。