父母收小孩紅包算侵占？ 網一面倒打臉：吃飽沒事做！

振興三倍券發放以來引起不少討論，先前傳出一名國二生討不到三倍券，怒嗆媽媽侵占，這讓網友疑惑「小時候紅包被家人收走，這樣算侵占嗎」，問題曝光後掀起眾人討論。

原PO在PTT發文表示，前幾天看到媽媽沒收三倍券和兒子對嗆的新聞，忽然想到這不就跟小時候父母收走紅包很像，「家人收走紅包總是說會幫你存起來，但實際上有沒有存也沒人知道，搞不好都拿去花光了，像這種狀況可以告父母侵占嗎？」

對此，網友留言回應，「可以啊！只是你媽會叫你學費自己出」、「認真回，法定代理人能全權代理你的財產完全合法」、「民法去看一下監護權的規定，只要用在小孩身上即可」、「這也要告侵占，是吃飽沒事做嗎？」、「除非紅包數十萬，不然養小孩的教育費和生活費，加一加很難低於紅包」、「等你有小孩就知道有多花錢」。

事實上，根據民法第1087條規定，未成年子女，因繼承、贈與或其他無償取得之財產，為其特有財產，而第1088條規定，未成年子女之特有財產，由父母共同管理，父母對於未成年子女之特有財產，有使用、收益之權，但非為子女之利益，不得處分之。