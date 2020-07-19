預算100元吃爭鮮要怎麼點才划算？ 內行網友曝1招：吃超飽

台灣人愛吃壽司，近年更有不少日本壽司連鎖店進駐台灣，每每一開幕就造成大批民眾排隊，不過對於一般上班族來說該怎麼吃最划算，就成了重要關鍵。對此，就有一名網友在PTT中PO文表示，近日想要吃爭鮮來犒賞自己，但預算卻只有100元，於是他就好奇詢問廣大網友「預算100，爭鮮要怎麼吃才划算？」

原PO在文中表示，日前他剛好想吃爭鮮犒賞自己，但身上卻只有100元，最多也只能吃到150，加上爭鮮的品項眾多，讓他不曉得該從何挑選才超值，因此他就忍不住發文問道「在爭鮮要吃什麼品項，才吃得飽最划算？」

PO文一出後，網友紛紛留言推薦最划算吃法「外帶餐盒剛好100，就可以吃蠻飽的了」、「豆皮壽司5盤，配一碗薑片」、「豆皮壽司+薑+熱茶，這樣吃真的超飽」、「黃瓜卷、旗魚鬆卷、鐵火卷和豆皮壽司」、「稻荷壽司4盤加味噌湯，剩下的就靠薑片和綠茶包了」、「一個鮭魚壽司、兩個茶碗蒸和兩個湯」、「去車站的爭鮮買，可以買到很多種壽司，或是直接買他們的丼飯也可以」。

不過也有網友認為與其花100元吃爭鮮，還不如選擇其他的餐點，「花100元吃爭鮮，不如去吃牛肉湯麵吧，還能吃飽」、「突然想到100元連壽司郎的鮪魚大腹都不夠付」、「100元吃爭鮮根本不可能吃飽，就算吃丼飯也少的可憐」。