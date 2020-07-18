三倍券用「塑膠片」用途揭曉引熱議 網轟：不能用紙夾嗎？
行政院推出的三倍券，已經上路第四天，對於包裝內的「橘色塑膠片」大家充滿好奇，有人解答這塑膠片的用途是要固定紙本券，領的時候一眼就可以看出有幾張，但有人卻認為這個塑膠片雖然美美的，但是為了一次性用途製造塑膠垃圾，相當不環保，怒說「不能用紙夾嗎？」。
臉書「藍白拖的逆襲」17日晚間發文說，朋友拍了三倍券，因為裡面有個奇怪的「塑膠片」，雖然用塑膠片夾得美美的樣子，但請注意，是「塑膠」，想要減塑環保救海洋地球，但政府卻只為了一次性用途製造塑膠垃圾「固定三倍券不能用紙夾嗎？」，喝飲料不用塑膠吸管結果用塑膠片，怒轟這方法不知道是誰想出來的。
有人覺得支持環保觀念「那片塑膠真的很不ok，稍有一點環保概念，都會使用薄紙板。」、「我也覺得那片塑膠很不OK，要固定也用個環保材質」但也有人認為「新台幣也是紙做的，要環保，你可以連錢都不要用。多偉大的情操…」、「是要防水的啦！今天用三倍券買完精油純露後，我拿來當書籤好用捏」。
經濟部統計，截至昨天(17日)晚間10時，已經領取的紙本券達745萬5846人，其中在超商通路領取預購紙本券的人數為505萬5524人；郵局臨櫃購券的人數為240萬322人。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言