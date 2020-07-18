三倍券用「塑膠片」用途揭曉引熱議 網轟：不能用紙夾嗎？

行政院推出的三倍券，已經上路第四天，對於包裝內的「橘色塑膠片」大家充滿好奇，有人解答這塑膠片的用途是要固定紙本券，領的時候一眼就可以看出有幾張，但有人卻認為這個塑膠片雖然美美的，但是為了一次性用途製造塑膠垃圾，相當不環保，怒說「不能用紙夾嗎？」。

臉書「藍白拖的逆襲」17日晚間發文說，朋友拍了三倍券，因為裡面有個奇怪的「塑膠片」，雖然用塑膠片夾得美美的樣子，但請注意，是「塑膠」，想要減塑環保救海洋地球，但政府卻只為了一次性用途製造塑膠垃圾「固定三倍券不能用紙夾嗎？」，喝飲料不用塑膠吸管結果用塑膠片，怒轟這方法不知道是誰想出來的。

有人覺得支持環保觀念「那片塑膠真的很不ok，稍有一點環保概念，都會使用薄紙板。」、「我也覺得那片塑膠很不OK，要固定也用個環保材質」但也有人認為「新台幣也是紙做的，要環保，你可以連錢都不要用。多偉大的情操…」、「是要防水的啦！今天用三倍券買完精油純露後，我拿來當書籤好用捏」。

經濟部統計，截至昨天(17日)晚間10時，已經領取的紙本券達745萬5846人，其中在超商通路領取預購紙本券的人數為505萬5524人；郵局臨櫃購券的人數為240萬322人。