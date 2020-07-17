他好心協助外送員清理打翻飲料 卻遭這等對待讓人無言

隨著外送平台的普及與便利性，使消費者對於外送需求度提高。但近期有位網友分享，一名外送員突然停在他店門口，原來是外送箱裡的飲料倒了，他便貼心的提供衛生紙及濕抹布協助外送員做清理，但再拿著洗乾淨的抹布從廁所出來時，卻發現外送員已經默默離開並留下垃圾，讓原PO非常傻眼。

原PO於17日在「爆怨公社」表示，因打翻的飲料是甜的，為了想讓外送員能清理乾淨，還特意拿溼抹布出來擦，但這名外送員卻將兩個倒掉的飲料杯跟擦過的衛生紙就丟在原PO店門口，連整包新的衛生紙也不知去向，只剩下原PO雙手拿著那打翻後在滴飲料的杯子，和那張在地上飄的衛生紙，他無奈地再拿拖把把店裡全部拖一次。

在文末原PO更補充說道，也許是外送員很心急要回去補飲料，便表示「好吧！我們也是祝福他。不用一輩子做外送員。」對此，多數網友認為這名外送員真的太沒禮貌，「沒禮貌，是不會問有沒有垃圾桶嗎？好心幫忙還亂丟垃圾」、「沒禮貌，對別人的幫助視為理所當然…傻眼」、「真的太沒品了，好心幫他卻亂丟垃圾……」、「連聲謝謝都沒有也太…」。

但也有網友留言表示，或許只是誤會，「可能晚點會來道謝吧」、「他是不是趕著接其他單要送所以來不及跟你道謝道別？」、「謝謝你的好心腸，或許他急著去買2杯飲料賠客人，忘了處理自己產生的垃圾跟向您道謝」、「往好的地方想，或許是太趕了，想回原店家重買飲料送單吧~他的心裡可能也很過意不去。」