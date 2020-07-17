有人想用三倍券買冷氣 竟要求電器行和超商一樣給優惠

振興三倍券自15日正式上路後，各通路都祭出不同的優惠方案，連鎖超商7-11更推出以紙本三倍券兌換4000元振興隨取卡的活動。但近日有位電器行老闆則表示，有客人打電話來詢問冷氣價格，價格都已報好、安裝時間也說好，客人卻提出「那你們可以像7-11一樣給3000元扣4000元嗎？」的荒唐詢問。

原PO在「爆料公社」貼文中說明，一開始客人僅詢問能否使用振興券，而他則表示可以使用，但客人卻突然提出可不可以像7-11給出優惠活動，他更舉例說明「就好比冷氣3萬元可以當做4萬元使用」，讓原PO傻眼回應「你知道你自己在說什麼嗎？」，在拒絕客人的荒唐要求後，更被怒嗆「你這樣根本達不到振興經濟的目的」。

而對於客人此舉，原PO則機智回覆「還是我賣你貴一點就好了，我可以把你的3000元振興券當做5000元來扣，讓你感受到振興券自動放大的感覺，如何？」此貼文一曝光，遭眾多網友留言表示，「好可怕的思想阿，超貪心的」、「他住7-11就好了呀！24小時都有冷氣吹，還不怕沒有東西可以吃」、「笑死人了，臉皮真厚」、「他拿到的是翻倍券，不是振興券」。

更有許多網友回覆對於超商優惠的看法，「很多店家把平常優惠取消，原價再給你放大振興，偏偏很多人吃這套，因為就是覺得有撿到便宜，這種人的錢最好賺…」、「很多價格拉高，客人就覺得自己賺到了，但…商人又不是笨蛋，沒人想做賠本生意」。