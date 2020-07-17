外送員貼心詢問餐點細節 卻遭店家嗆：你們外送員憑什麼

現因外送平台普及度高，只要滑滑手機下訂餐點後，就有外送員替你貨送到府。但有位外送員於網路上分享，在取餐時發現除了餐點外，店員又拿了一張廣告單及類似喜餅小餅乾給他，他便詢問店家是給是給誰的，沒想到此舉卻遭店員嗆「餅乾你們外送員憑什麼吃」。

原PO於16日在「爆怨公社」發文表示，僅好心詢問這廣告單跟小餅乾是給客人還是給外送員的，而站煎台的大嬸則回應是給客人的，原PO便把廣告單跟小餅乾放在餐點袋子裡，但當他要離開櫃檯時，煎台的大嬸突然說了一句話「餅乾你們外送員憑什麼吃」，使原PO感到非常不解，「難道外送員就不是人嗎？說這句話不覺得傷人嗎？」且強調下次看到這家的訂單一定拒單！

對於後續處理，原PO則說明，因外送箱還有兩份餐點要送，所以打消要跟她「抬槓」的念頭！此文一出，多數網友則回應此店家態度實在太差，紛紛表示「如果是這種態度的話那就等倒閉吧！」、「難怪2.4星的店家，別在意了」、「狗眼看人低！」、「問也不行嗎？這個店真沒禮貌……」。

部分網友也留言表示，「倒是可以問大嬸：外送員只負責送餐點、憑什麼要外送員額外幫店家送不是餐點的東西！」、「別跟沒水準的大嬸計較了她沒在刷牙的，嘴臭辛苦你們了！」、「沒外送員你還賣不掉呢！！搞不清楚狀況！啊不然妳自己送啊！真是！幾歲了還惹我生氣！！」、「靠外送員幫你們送餐，還這樣嗆外送員，講這種話的人比外送員還沒資格」。