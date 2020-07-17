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專心看電影 有人遲到還很吵！網友怒：這些行為都母湯...
去看電影就是想好好享受一下，如果附近的人一直干擾，就會造成困擾。有位女網友在Dcard抱怨跟男友去看最新上映的電影，遇到令她崩潰的情況。
原ＰＯ說，電影開演五分鐘，有六個人姍姍來遲，坐在他們後方。那群人坐下後，宛如來聚餐，大聲互問「欸要不要吃這個？欸要不要喝這個？」
後來，電影演到刺激處，那群人熱烈討論起劇情。原ＰＯ內心大怒，「不能播完回家慢慢討論是不是？」、「看電影就給我閉嘴，不然自己去包場看啊！」
原ＰＯ也有解釋雖然內心很糾結，但不敢親自開口請對方安靜的原因，因為她曾經騎車遇過開車不打燈右轉的人，好意提醒對方，結果對方露出刺青嗆聲。「我超害怕他可能有槍把我射殺之類。」心理陰影一直都在，所以不敢開口。
網友熱烈迴響，「你這個算小case，我遇到8+9帶著女朋友，講電話講了快30分鐘。」、「前面的女人給我滑了二十分鐘手機」、「還有那種綁包包頭的」、「前面吃雞排，後面吃水煎包，一進去就彷彿來到夜市」、「討厭那種二刷的，坐在旁邊直接給我把劇情講出來，差點殺人」、「最討厭的是踢椅子的...我還以為我買IMAX的勒」。
也有網友安慰她，「去電影院看電影，有如國中國小分班一樣，你不知道你會遇到什麼樣的人」、「因為管不住別人，所以我都喜歡包場（午夜場）」「說不直接跟對方講的，是沒遇過壞人嗎？」
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