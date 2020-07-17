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三倍券信封袋內藏「橘色塑膠片」 網曝真正用途

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO好奇三倍券信封內的橘色塑膠片用途為何。圖擷自PTT
原PO好奇三倍券信封內的橘色塑膠片用途為何。圖擷自PTT

實體三倍券開放領取後，不少民眾已前去取貨，希望立刻用三倍券進行消費。有網友近期發文分享，指出拿到三倍券後，發現裡面有一張橘色塑膠片，原以為是收藏夾，但細看後發現好像不是，對此，有網友留言替原PO解答，並表示這張塑膠片是真的有其用途。

原PO在「批踢踢問卦板」發文，他表示剛領完三倍券，打開信封發現裡面有一張精美塑膠片，不知道其用途為何，他說「一開始想說，政府又夠貼心，還附收藏夾耶，結果摸半天才發現那還真的只是片塑膠片而已」，原PO也求助網友「有人知道這片塑膠的功能是啥嗎」。

對此，網友紛紛留言，「打麻將」、「上面有寫，提醒你一千變三千」、「名片夾」、「當尺」、「跟小卷裡面的塑膠片功能一樣」、「怕折到吧 不然就是當書籤」、「放收據、發票」。

其中有網友則解答，表示這張塑膠片不只可以固定紙本券，也可以讓民眾領取時看到所有的紙本券，「領的時候一眼就能看出有幾張」、「開窗看得到是結果，當初放的時候要靠這塑膠片」、「沒這個塑膠夾有摩擦力在，裡面的券不就亂跑了」、「為了固定裡面的券」。

三倍券

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