石門水庫潰堤會怎樣？ 網友分析「地形優勢」：不用擔心

中國大陸近期洪水氾濫成災，三峽大壩潰堤疑慮引起討論，也讓長江下游的民眾人心惶惶，對此有台灣網友就好奇「石門水庫潰堤會怎樣」，問題掀起網友討論。

原PO在PTT發文表示，大家一直說三峽大壩會潰堤，可是講那麼久依舊不動如山，這讓他心想「台灣第二高壩石門水庫，如果某天潰堤會怎麼樣？」

對此，其他網友留言回應，「放心沒多少水，都是泥沙淤積」、「就流掉而已啊！你以為台灣能涵養多少水資源」、「洪水從大溪衝到蘆洲」、「被你一說感覺很恐怖」、「雙北直接說再見」。

但有網友以地形分析解釋，「大漢溪基本上是河階地形，河道跟人口聚居處落差其實滿大，去過大溪老街就知道，中正公園下去大溪橋至少落差10公尺，距離河床也很遠應該不用太擔心」。