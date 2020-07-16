點豬排便當肉多到讓他嚇到 價格更是讓網友直呼太佛心

三餐老是在外的人一定能體會伙食費所費不貲，在物價頻漲、薪水不漲的時代，對外食的價格和份量就會格外計較。一名網友貼文表示日前在台中豐原一家小吃店用餐，點了一份豬排便當，沒想到端上桌後讓他看傻了眼，因為滿滿的豬排蓋住了底下的飯和副菜，而且價格只要70元，照片曝光也讓許多網友直呼太佛心了。

原PO在《Dcard》寫道日前他在台中豐原高商附近的一家小吃店用餐，他點了一份豬排便當，端上桌後讓他超震驚，從他貼出的照片可看到炸好切過的豬排鋪滿整盤，份量簡直有兩個手掌大，多到底下的飯和副菜都看不到了。原PO說這盤豬排便當的副菜還有玉子燒、青菜、豆干，滿滿一盤竟然只要70元，讓他大呼吃不完。

原PO解釋這份豬排便當的份量之所以這麼多，是因為老闆以前是勞工，常常得付出勞力，因此吃便當都覺得吃不飽，開了小吃店後秉持著同理心，所以給客人的份量都很大。

網友們看了紛紛要求原PO提供店名，還有人看了直呼一定要去吃，「豬排都疊滿整個盤子了」、「豬排那麼大塊都占滿盤子了真是爽，下次去吃」、「看起來很超值喔」、「這樣台北估計破百」、「好佛心的店，這份量在台北都不知多少錢去了」、「豐商（豐原高商）人路過，這家真的佛心」、「抱歉了錢錢，但這家店真是太佛心了」。