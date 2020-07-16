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哪種暑假作業最難？ 網曝超真實心聲「動手寫最難」
現今小學生的暑假作業多會要求學生外出活動，讓學生體驗戶外事務、拓展視野，並寫下心得記錄；就有一名女網友在好奇「哪種暑假作業最難」，引起大批網友討論，也意外釣出超真實心聲。
一名女網友就在PTT發問「國小暑假作業最難的是什麼？」她回憶到，以前的國小暑假作業會有題目本、作業本、日記本及繪畫本等，每天還有表定進度，她也自爆「通常都是最後幾天才開始寫」，也自認最難的是繪畫日記，因此她也好奇哪一種暑假作業最讓大家印象深刻？
貼文一出，便釣出許多網友回應超經典暑假作業，例如「觀察動植物」、「寫週記」、「閱讀心得」、「美術作業」、「紀錄月亮」、「蠶寶寶觀察日記」、「整本的成語練習」、「拓印」、「音樂賞析」等。
當中也有網友回想起當年的超真實心聲，「最難的是開始動手」、「記錄天氣吧，用掰的很怕被發現，但有只能用掰的」、「是觀察日記，沒有毅力根本做不來，最後都抄別人的」、「整本的成語練習，國小的我寫到快崩潰」、「家事紀錄簿，每次都拖到最後一天，要一直換筆寫」。
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