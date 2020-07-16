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她釦子爆開胸部走光慶幸有人提醒 網友歪樓羨慕：奢侈的煩惱

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友胸前釦子爆開卻不知情，幸好有女路人提醒，趕緊扣好釦子，照片為示意圖。 圖／ingimage
一名女網友胸前釦子爆開卻不知情，幸好有女路人提醒，趕緊扣好釦子，照片為示意圖。 圖／ingimage

夏天到了，許多女孩子都會穿得比較清涼一點，但要小心走光風險，一名女網友貼文表示昨（15）日搭公車回家時，有位女生提醒她胸前的釦子爆開了，她趕緊查看發現果然有兩顆釦子爆開，胸部直接走光，讓她嚇的趕快扣好。女網友很感謝這位女生的提醒，不然在不知情的情況下還去搭捷運可能會更尷尬。

原PO在《Dcard》論壇寫道昨天晚上搭公車回家，一下車突然有名女生抓住她的手，讓她嚇了一大跳。這位女生表示「我跟妳說，妳胸前的釦子爆開了，趕快扣起來，我想說提醒妳，不然妳應該沒有注意到」，原PO聽了趕緊低頭檢查，果然發現有兩顆釦子爆開來。

她說自己昨天穿的衣服是帶有荷花邊的針織衣，但裡面沒有穿小可愛等其他衣服，因此當她看到兩顆釦子爆開來的狀況，胸部等於直接被看光，嚇得趕緊把釦子扣起來。原PO一直向這位女生道謝，她說依平時的習慣，一下公車就會立刻去搭捷運，而戴著口罩會導致下面的視線被擋住，所以也不曉得釦子是什麼時候爆開的，如果沒有這位女生的好意提醒，這樣上捷運的話會讓她丟臉死。

貼文一出引來許多網友留言討論，「天啊！真的還好遇到好人欸，一般人自己真的不會那麼快發現」、「要是我看到我還真的不敢講，怕被誤會」、「如果是男生去提醒的話就要被告了」、「可以用別針哦，比較明顯的那端藏在內側，從外側只看得到細細的一條，不仔細也看不太到」、「我怎麼覺得這是炫耀文」；還有女生羨慕的說「我也好想體驗一次把釦子撐爆的感覺」、「這對我來說是好奢侈的煩惱，我也想要釦子爆開的感覺」。

其他網友也分享自己曾經發生過的糗事，「我高中時有次制服裙子拉鏈沒拉，還走路走很遠，進校門才被不認識的好心同學提醒，簡直尷尬爆炸」、「我之前也是這樣，然後在捷運上一直被路人盯著後順勢往下看，才發現我的釦子竟然爆開了」、「我也被提醒過，而且有一次竟然是爆在第一次出去見面男生的面前，我整個尷尬」、「我上次在日本裙子紮進內褲裡，站在我後面的男友完全沒發現，有位好心日本女生來提醒我，可是聽不懂，她就幫我拉出來了」。

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