小孩暑假作業是爬山讓媽崩潰！ 老師坦承：就是出給家長的

日前因報導「孩暑假作業讓單親媽崩潰：工作已經夠累，還要抽空帶孩子爬山」，在網路上引發熱議，讓眾多家長回應表示「現在小孩的寒暑假作業，根本就是搞死家長的」。對此，就有一位老師在PTT發文回應坦承「講白一點這就是出給家長的作業」。

該老師16日在PTT的Gossiping板中表示，自己身為老師，覺得家庭教育也是教育非常重要的一環，也不可能為了1%新聞報出的狀況，犧牲了99%孩子做這份作業的精神。他也在內文中強調，媽媽單親是很辛苦沒錯，而若主動向老師說明家長的辛苦，放假真的沒有力氣帶小孩子去爬山，教師了解後便可對孩子多加關心，甚至請社福單位去關切一下。原PO也在文末補充道「我覺得養兒育女就是要有責任，請你給孩子基本的家庭教育的責任」。

此文一出，便掀起兩派網友議論，有一方留言表示「會單親是有各種原因的，自以為是的老師」、「你以為家長都很閒膩」、「強迫家長爬山，請問是家長在上學？」、「啊不是說媽媽很忙了？出遊不就花更多時間」、「所有人都跟你一樣放寒暑假？不要隨便把事情合理化好嗎」、「出一張嘴」、「做小夜班和大夜班，或擺攤做生意，累都累死了」。

另一方網友則非常認同這位老師的想法，紛紛表示「老師的觀念正確，教育成果家庭佔最大因素」、「象山簡單段，上下山一小時就搞定，哪裡刁難」、「最好累到陪小孩爬一次山的時間體力都沒有」、「兩個月沒辦法抓半天陪小孩的真的給社會局介入比較好」、「支持老師觀點，郊山根本就跟散步一樣」、「自己懶就承認，走個幾百公尺很難？老師有要求要攻頂？」。