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孩暑假作業讓單親媽崩潰：工作已經夠累 還要抽空帶孩子爬山
暑假來臨，每個家庭通常會安排不同的活動，讓小孩能過個充實的假期，而部分學校也會在暑假作業中設計另類的活動，不但讓兩個月的長假能繼續學習，更可以促進親子關係。但有位單親媽媽在拿到女兒的暑假作業後，則在網路上無奈表示「這到底是誰的功課」。
這位單親媽媽在爆料公社貼文中解釋，自己是上大夜班的，所以在女兒放學時，正好是她的睡覺時間，每天都必須趕著做晚餐給女兒吃。而心想女兒現正值暑假，可以不用趕著做晚餐，卻收到「爬山健行」的親子暑假作業，使她崩潰表示「工作就已經夠累了，還要抽空帶孩子爬山」。
此文一出，多數家長回應表示深有同感，「現在的寒暑假作業，都是搞死大人的玩意」、「覺得現在的家長，上班快累癱下還要交作業」、「你不知道嗎？現在小孩的寒暑假作業，根本就是搞死家長的」、「學校的寒暑假作業都很無厘頭」。
但也有網友留言解釋，學校是出於好意才出這類作業，「這個暑假作業的意義在於『可以增加親子關係和健康』，但對於單親家庭或是必需努力工作賺錢養家的人，就成為無形的壓力了。」但部分家長寫出自身經歷，表示這沒有什麼困難的，「打卡一下就可以走了阿~剩下的就是說故事能力…」、「隨便一個簡單的山都可以拉」，「去簡單的親子步道，30分鐘拍拍照就結束了啦」。
甚至有部分網友紛紛開玩笑表示，「枕頭山也是山」、「帶她爬枕頭山吧！」、「爬枕頭山呀，健康又養生」。還有學生過來人表示「自己是隨便上網找到資料掰一下就好，我小時候都是自己想像的，根本不用勞煩老母」。
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