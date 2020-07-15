家族愛早婚！33歲舅公、31歲姨婆哭哭「不想被叫老」

現代人普遍晚婚晚生，根據行政院性別平等會重要性別統計資料庫數據顯示，民國98年全國婦女生第一胎的平均年齡是29.28歲，經過了10年，108年生第一胎的平均年齡提高至31.01歲。雖然晚生育是趨勢，但也有少數家庭早婚早生，提早經歷生育大事。

有網友在Dcard分享經驗，抱怨家人很早結婚生小孩，讓他在33歲就當上聽起來「德高望重」的「舅公」。

原PO爸媽19歲生下姊姊，25歲生下原PO，27歲生下妹妹。姊姊19歲也生下外甥，所以爸媽38歲當阿公阿嬤，原PO在13歲青春期變成舅舅。

外甥現在19歲當完兵，「他說想工作幾年再唸大學，卻讓女同事懷孕了，目前懷孕7個月。」原PO目前博士班還沒畢業，33歲的他不久將升格「舅公」。

至於19歲還沒上大學的外甥怎麼養孩子，倒是不用擔心，原PO解釋，「姊夫家境不錯沒經濟壓力，我爸媽也很開心當阿祖，姊夫的阿公阿嬤更開心，要當太祖了。」

試著用數學推算這家人的年紀，，原PO33歲當舅公，爸媽33+25=58歲當阿祖，姊姊33+6=39歲當阿嬤，妹妹33-2=31歲當姨婆。

對於原PO的無奈，有網友送上安慰「我舅舅比我小10歲，沒事沒事」、「我還沒出生就當姑姑了，13歲就當姑婆了呢」。「沒事，我沒出生就當阿姨了，但你們家真的好猛」、「媽媽19生姊姊，姊姊19生外甥，外甥19生小孩，結論：19歲真危險」。

也有人大讚「這好適合當數學考題」、「你姊這一脈再拚一下，有機會六代同堂」、「往好的方面想，至少有錢，如果沒錢這個劇本就完全不一樣了。」