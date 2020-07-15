聽新聞
test
0:00 / 0:00
上班遇到複製人？她他「同年同月同日生」 網友敲碗：在一起
這世界的某個角落，竟然有那麼一個人，跟你同年同月同日出生，才剛認識就發現非常有默契，想法個性都很雷同，甚至長相也有點神似，就像另一個自己。聽起來很像電影的情節，但卻發生在現實生活。有位女網友在爆怨公社分享這奇妙的經驗。
原PO意外發現，新來的男同事跟她同年同月同日生，「有一個人個性、想法都和你幾乎一模模一樣樣，你們懂這感覺有多奇妙嗎？」，新同事還被其他人戲稱她的2.0版本。原PO驚呼，前陣子又有一個噁心的默契，「我們竟然連手機末三碼都一樣！」
兩人一起秀出身分證，網友一面倒覺得很登對！「我剛滑到這張還以為是結婚登記後要放閃」、「維持這個姿勢直接走到戶政」、「n年後會三個同月同日的全家福照」。
面對網友敲碗「在一起」，原PO說男生已有女友，跟他完全不來電，「甚至覺得因為太多相似點恨噁心，嫌棄到不行(?)」
也有網友懷疑是不是失散親人？「連續劇的編輯要來取材了？最後在一起，然後見家長的時候發現是失散已久的姐弟？！」、「爸爸是不是在外頭曾經有過紅粉知己？」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言