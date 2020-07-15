「振興券」今天開領卻有人早就拿到？有圖有真相網驚：你等了多久

振興三倍券今(15)日開放領取，先前在超商預購成功的民眾，可在收到領取簡訊之後，前往原預購超商領取。郵局則是從今日開始販售三倍券，一早就引來排隊人龍。不過有網友在昨天中午就發文，發放當日一定會排到爆，自己已經「先領到振興券」且有圖有真相，讓其他網友驚呼「你等今天等了多久？」

一名網友昨(14)日在PTT上發文附圖分享，「聽說明天領振興券會排爆，結果我今天就已經領到了怎麼辦？」還特地開了載明時間的網頁證明不是造假。網友仔細一看卻笑翻，原來是馬政府時代所發放的「振興經濟消費券」，原po還刻意露出使用期限至98年的字樣。

原文引起熱烈迴響，「你等等造謠被抓別怪人」、「你領了十幾年了」、「神欸！留到現在 」、「都過期了 」、「笑死，你等今天等多久」。原po事後回應大家根本沒料到會有今天，只是單純喜歡收藏，並說這次的三倍券同樣也會留下來做紀念。

回顧2009年發放的振興經濟消費券，其實是為了因應2008年金融海嘯導致的消費緊縮，因此發給每人3600元，內含3張200元及6張500元。事後經建會指出，消費券當中6至7成的花費是被用來買本來就打算購入的項目，成果不如預期。