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業務強迫推銷硬塞每支千元冰棒進冰箱 過來人曝：專挑老人下手

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友PO文提到，近日她遇到一名業務強迫推銷一支1000元的冰棒給高齡90歲的老人，甚至硬塞入冰箱，這讓原PO不禁氣得怒斥「無恥！」圖擷自爆怨公社
一名女網友PO文提到，近日她遇到一名業務強迫推銷一支1000元的冰棒給高齡90歲的老人，甚至硬塞入冰箱，這讓原PO不禁氣得怒斥「無恥！」圖擷自爆怨公社

現今做業務不僅要會話術，還要與顧客打好關係，才能擁有驚人的業績，但卻有人為了達到業績不則手段。昨（13）日一名女網友臉書《 爆怨公社 》中PO文提到，近日她遇到一名業務強迫推銷一支1000元的冰棒給高齡90歲的老人，甚至還趁只剩老人在家時，硬塞冰棒進入冰箱，這讓原PO不禁氣得怒斥「無恥！」

原PO在文中表示，日前她發現一名業務在她的鄉下老家，不斷強迫推銷賣1支1000元的冰棒給2個90歲的老人，由於老人家的房子是開放式空間，只有晚上休息的時候才會關大門，沒想到該名業務就選在家裡只剩老人家的時候來強迫推銷，即使老人家已明確拒絕購買，但對方竟還硬是闖入廚房，開冰箱將冰棒塞入，從原PO貼出的照片可見，冰箱內堆滿的一支支冰棒，看起來像是傳統的枝仔冰，甚至還有各種不同的口味，這樣的行為讓原PO忍不住大罵「實在太過份」。

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛留言回應「每次遇到這種的，我都直接關門不給他們進來」、「就是來騙錢的，家門要鎖好」、「一支冰棒1000元也太貴，成本根本不到10塊吧」、「鄉下地方真的有很多這種強迫推銷的業務」、「最近這種賣枝仔冰的，出現的很平凡，根本就是暴利在賣」。

也有不少網友指出，類似這種強迫推銷冰棒的案例，已經不是第一次，「以前他們還會打著農會的名義，開著發財車在賣冰棒」、「鄉下地方真的常發生這種事，有時只是家人出去買個東西，回來就發現阿嬤又買了一堆，價格還比市面貴」、「這間枝仔冰一直都是這樣，之前也被強迫推銷過」、「我們家之前也遇到這樣的情況，選在家人都在上班的時段，專挑老人下手」、「前幾天也是一個阿伯衝進我家，要我試吃冰棒，超可怕」。

爆怨公社 阿嬤 冰箱

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