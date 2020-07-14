在雙醫家庭長大的小孩都過很爽？ 過來人揭真相：壓力超大

在台灣醫生是不少人眼中的夢幻職業，除了高薪外，還可以擁有崇高的社會地位，甚至還有人說醫生的年薪至少五、六百萬以上。對此，昨（13）日就有一名網友在PTT中PO文表示，他認為台灣領薪的頂端就是牙醫，那如果夫妻雙方都是牙醫的話，他好奇這樣的生活水準會是怎樣，於是就發文詢問廣大網友「雙醫家庭有多爽？」

原PO在文中提到，在台灣薪水領最多的職業就是牙醫了，他猜測若是家庭中夫妻倆都是牙醫，那麼一家年收入應該有千萬以上。他舉例，台灣最有名的雙醫家庭就是陳幸妤和趙建銘一家，根據自己估算，兩人分別年收入都破千萬，等於他們一家一年年收2千萬以上，而且是在完全不靠父母的情況下，豪宅也遍佈全台，因此他就疑惑的問道「有沒有人是在雙醫生家庭成長的，生活有很富庶嗎？」

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛留言「這樣孩子會很有壓力」、「如果是北部自營診所，應該有這個水準」、「通常雙醫家庭的小孩，會因為父母工作太忙都沒人陪」、「年收千萬的醫生應該算是少數」、「醫師薪水哪來千萬，有的話也只是少數，台大醫院醫師薪水一個月就20-30萬」。

更有過來人PO文分享自己的狀況，「就算是雙醫家庭，生活也不會富庶到哪裡去，和太太兩人都是醫生，年收入加起來都不到千萬，聽起來根本就是醫生中的魯蛇，只能說日子就還過得下去，小孩國小、國中讀私立，高中讀公立，兒子一個月零用錢7000元，女兒是2000元，衣服也都穿平價的，根本沒有像大家想得多好」、「我爸媽都是醫生，但是從小他們都在醫院值班，很少看到他們在家，課業壓力很大，如果考不上醫師，家裡的親友也會拿你當笑柄」。