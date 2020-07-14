公司賺錢為何碰上疫情就倒閉？ 網友分析背後原因

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全球經濟受到衝擊，有些公司不敵虧損只好忍痛裁員或倒閉，這讓一名網友好奇「公司明明賺錢為何碰上疫情就倒閉」，貼文掀起網友的熱議。

原PO在PTT發文表示，不少公司開了幾十年，有些甚至百年歷史，每年也都有賺錢，結果今年遇到新冠肺炎就相繼倒閉，不是才虧損一年而已，「前面賺的呢？都被狗吃掉了喔！」

對此，網友留言回應，「大公司每年利潤5-8%，收入歸0很恐怖的」、「表示前面賺的大概也都貢獻給房東了」、「疫情看不見結束時間，早早抽手省操煩」、「有的太吃現金流，撐不過2個月」、「之前可能一年賺500萬，現在一個月就賠500萬」、「賣房子可能都不夠工廠開銷」。

也有人分析解釋，「低利潤大規模的公司，沒金流時人事成本高，以小吃利潤、人事、房租各30%來算，虧得了幾個月？寧願把錢給員工遣散，也不要拿去付房租」、「利潤10%的話，表示人事資產成本90%，要賺9個月才賠得了1個月」、「所謂的『撐不下去』指的並不是公司賠到負債，而是入不敷出不能賺錢就叫撐不下去」。