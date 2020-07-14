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賣臭豆腐多賺？他一算嚇傻「年薪隨便破百萬」：準備轉行

聯合新聞網 / 綜合報導
臭豆腐是台灣國民美食，網友試算賣臭豆腐的收益非常驚人。 聯合報系資料照
臭豆腐是台灣國民美食，網友試算賣臭豆腐的收益非常驚人。 聯合報系資料照

臭豆腐可說是台灣的經典小吃、國民美食，逛夜市必吃名單內絕對少不了臭豆腐。就有網友好奇，這麼受歡迎的臭豆腐究竟有多好賺呢？網友試算了一下，竟發現年薪破百萬！

網友在PTT八卦版表示，自己剛剛在夜市攤販買了一份臭豆腐，在現場吃非常好吃，生意也特別好，大份一份賣75元，只有4塊豆腐，令網友好奇賣臭豆腐到底有多好賺。

原po試算了一下，假設成本20元，等於每份平均利潤50元，每3分鐘就賣出一份，一小時賣出20份，一天賣6小時，「50*20*6=6000，一天利潤有6000元，一個月休息4天，就能賺15萬6千，一年就能賺1,872,000，然後不用繳稅。」

網友紛紛表示，「好賺啊，我都辭職來賣了」、「可以買房子」、「有生意就好賺啊」、「沒賺這麼少好嗎」、「4塊20的成本已經高估，嘿嘿」。更有內行網友透露，「臭豆腐如果純手工成本要12元，有時候高麗菜還比豆腐貴」。

也有網友提醒要計算人力和房租水電等成本，「員工差不多要請2個，算起來月休4天一個人才5萬多，扣掉水電租金一個人差不多3萬出頭」。

臭豆腐 夜市 PTT 小吃

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