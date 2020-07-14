外送員送錯餐點 店家霸氣舉動讓網友讚爆：用新台幣懲罰老闆

美食外送平台正夯，當肚子餓時打開App點一點就可以等待美食上門，不過有時候家店一次做好兩張單的餐點後，由同一個外送員送餐時，可能會不小心發生拿錯餐點的狀況，這時候該怎麼處理才能讓肚子餓的怨念消除呢？

女網友在臉書社團《爆怨公社》抱怨，點外送早餐選擇「放在門口」服務，開門拿餐時才發現外送員給錯餐點，立刻與客服反應並重新下單，而早餐店老闆也致電了解狀況；原Po挨餓一肚子火，當新餐點送到後發現，除了餐點外，還有一個裝著錢的夾鏈袋和紙條，老闆在紙條上寫「不管客服如何處理，這餐我出。」

網友Po出外送員送錯餐點，早餐店老闆霸氣處理的紙條。 圖擷自 爆怨公社

原Po表示，從頭到尾都是都是外送員的疏失，店家做生意已經很辛苦，但老闆很有guts的處理方式，讓她決定推爆店家：「請大家用新台幣懲罰老闆！」網友也大讚老闆很有誠意，「這老闆生意一定會大賣」、「這老闆好帥」、「老闆好霸氣XD」、「任何生意最重要的就說售後服務」，也有網友被圈粉「離我上班地方好近，以後跟這佛心老闆買早餐。」

其他吃過這家早餐店的網友也跳出來附和「這家很好吃」、「這家上班日我幾乎天天吃」，另有網友建議，「支持他！記得下次出門去跟他購買吧！」原Po表示，「會的！平台抽得兇...」