他在車內吃滷味整碗翻倒「冒白煙」 網友笑：快跪舔！

不少人重視汽車內裝乾淨整潔，甚至有人視車如命，若被食物弄髒便感到非常心痛。就有網友遇到一個令人緊張的狀況，該網友在車裡吃滷味，不料竟整碗翻倒在汽車中控台，令許多網友替他緊張不已。

一名網友在臉書「爆廢公社」PO文求救「在線等，怎辦」，他又貼出影片，只見一碗熱騰騰的滷味翻倒在汽車中控台及排檔桿位置，滷味甚至熱得冒出陣陣白煙，這令人不知所措的畫面竟引來萬名網友按讚。

許多網友被這短短10秒的影片笑翻，有人笑回「別浪費，趁熱吃」、「似乎看到還在冒煙、趕快夾起來吃」、「休(燙)哦！還在冒煙，邊撿邊吃吧」、「先吃飽才有力氣想」、「這時候需要的是跪舔」、「趕快吃，吃完比較好處理」、「趁熱吃啊」、「趁熱吃，冷掉不好吃」。

還有網友直呼崩潰「我只能說完蛋」、「可以換車了」、「太嚴重了，只能換車」、「趕快清一清！」、「把大部分撈回去吃一吃！然後開去汽車美容還能怎辦？」、「花錢去給人家整理囉！建議你還是別再車子裡面吃東西」。