店員忙著整理貨不結帳 網點破真相：大夜被拗吧

不想當奧客，搞懂服務業生態很重要！網友在「批踢踢實業坊」發文，他表示早上到便利商店購物時，看見一個店員要結帳又要做咖啡，而另一位店員在一旁整理貨物，他請整理貨的店員幫忙結帳，但又怕自己這樣的行為變成奧客，於是詢問網友這樣的行為是對的嗎？

原Po表示，他今天早上在便利商店排隊等結帳，櫃台裡的店員要結帳還要煮咖啡，另外一位店員在旁邊把飲料排整齊，原Po說「我跟另一個媽媽看不下去，請他（補貨店員）幫忙結帳，他也只用原本店員的收銀機結了幾個，咖啡煮好以後，他又回去排飲料，排隊的又繼續排隊。」網友表示實在是等的很莫名其妙，但又怕變奧客，他詢問「請問這種情況我可以請他開另一台收銀機幫忙結帳嗎？」

網友認為補貨的店員可能是大夜班人員，「大部分他應該要優先結帳，唯一例外只有早班單人班，他是大夜已經下班，在處理自己剩下的責任」、「應該是可憐的大夜被拗吧」、「估計是大夜還沒下班」、「拉排面（把飲料往前拉）也是交接的工作之一」。

也有人分析店員不結帳的原因，「他用原本店員的收銀機，看起來很大一個原因應該是他那台已經關了，有些人也不喜歡被別人用收銀機，因為少錢要自己賠」、「店員看到大排長龍自己也會很焦慮，要忍受客人目光還不開收銀機，通常就是關了他也束手無策」、「不會碰別人收銀機 +1」、「有的真的只是下班，在義務幫忙」。