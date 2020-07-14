快訊

洪水中的鄱陽湖之戰：中國防汛搶救「長江中下游最後防線」？

13:30萬安演習！人車不管制 首發「空中威脅告警」簡訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

店員忙著整理貨不結帳 網點破真相：大夜被拗吧

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在便利商店排隊等結帳，請店員支援收銀卻又擔心變成奧客。 示意圖／ingimage
網友在便利商店排隊等結帳，請店員支援收銀卻又擔心變成奧客。 示意圖／ingimage

不想當奧客，搞懂服務業生態很重要！網友在「批踢踢實業坊」發文，他表示早上到便利商店購物時，看見一個店員要結帳又要做咖啡，而另一位店員在一旁整理貨物，他請整理貨的店員幫忙結帳，但又怕自己這樣的行為變成奧客，於是詢問網友這樣的行為是對的嗎？

原Po表示，他今天早上在便利商店排隊等結帳，櫃台裡的店員要結帳還要煮咖啡，另外一位店員在旁邊把飲料排整齊，原Po說「我跟另一個媽媽看不下去，請他（補貨店員）幫忙結帳，他也只用原本店員的收銀機結了幾個，咖啡煮好以後，他又回去排飲料，排隊的又繼續排隊。」網友表示實在是等的很莫名其妙，但又怕變奧客，他詢問「請問這種情況我可以請他開另一台收銀機幫忙結帳嗎？」

網友認為補貨的店員可能是大夜班人員，「大部分他應該要優先結帳，唯一例外只有早班單人班，他是大夜已經下班，在處理自己剩下的責任」、「應該是可憐的大夜被拗吧」、「估計是大夜還沒下班」、「拉排面（把飲料往前拉）也是交接的工作之一」。

也有人分析店員不結帳的原因，「他用原本店員的收銀機，看起來很大一個原因應該是他那台已經關了，有些人也不喜歡被別人用收銀機，因為少錢要自己賠」、「店員看到大排長龍自己也會很焦慮，要忍受客人目光還不開收銀機，通常就是關了他也束手無策」、「不會碰別人收銀機 +1」、「有的真的只是下班，在義務幫忙」。

便利商店 PTT

延伸閱讀

她批這款烏龍麵「好市多最雷」！網友護航：是妳不會煮

樂園戲水拖鞋被偷 抓到對方竟跩回「好吧，還你」

辦婚宴一定要給不熟的長官喜帖嗎？ 網教1招化解尷尬

口水外送？ 外送員電梯內偷喝客人飲料「知道時已喝光」

相關新聞

店家拒收20元硬幣「不違法」 網友歪樓：我可以全收嗎？

買東西時直接使用貨幣付款是最簡單不過的事了，現行貨幣除了常見的硬幣1元、5元、10元、50元、鈔票100元、500元和1000元外，還有2字頭貨幣，只不過發行量和與使用率偏低，漸漸地被人遺忘了。

他怨冷氣「27度太冷、28度太熱」？ 網：設定該這樣調

舒適的空調是夏日消暑的必備聖品，但怎麼設定才能吹得最舒適？有網友便在《爆怨公社》發文詢問，家裡的冷氣怎麼調都不對，不是太冷就是太熱，每種模式組合都試了還是不行，說明書都快翻爛了，冷氣到底要怎麼調？

他在車內吃滷味整碗翻倒「冒白煙」 網友笑：快跪舔！

不少人重視汽車內裝乾淨整潔，甚至有人視車如命，若被食物弄髒便感到非常心痛。就有網友遇到一個令人緊張的狀況，該網友在車裡吃滷味，不料竟整碗翻倒在汽車中控台，令許多網友替他緊張不已。

店員忙著整理貨不結帳 網點破真相：大夜被拗吧

不想當奧客，搞懂服務業生態很重要！網友在「批踢踢實業坊」發文，他表示早上到便利商店購物時，看見一個店員要結帳又要做咖啡，而另一位店員在一旁整理貨物，他請整理貨的店員幫忙結帳，但又怕自己這樣的行為變成奧客，於是詢問網友這樣的行為是對的嗎？

口水外送？ 外送員電梯內偷喝客人飲料「知道時已喝光」

美食外送平台一名外送員周一（13日）中午被拍到在電梯內偷飲外賣飲料，變相迫客人「喝口水」，事件曝光後，網民紛要求業者嚴懲涉事員工，怒斥這種行為「非常噁心」，更何況現在還在疫情中。

辦婚宴一定要給不熟的長官喜帖嗎？ 網教1招化解尷尬

在台灣辦婚宴基本上除了邀請親友外，也須考量到其他方方面面，才不會失了禮數。對此，就有一名網友在PTT中PO文提到，自己最近要辦婚宴準備發喜帖，雖然知道發喜帖給長官是禮貌，但剛入職場還不滿一年，跟公司上下也不太熟，加上長官真的來婚禮也不知道該怎麼辦，於是他就忍不住詢問廣大網友「辦婚宴一定要給長官喜帖嗎？」

吃喜酒4人包2千？準新娘心裡有疙瘩 過來人：賓客不該承擔成本

婚宴禮金要包多少，始終是個學問。有準新娘收到同事「預告」，如果受邀出席婚宴將「4人包2千」，讓她覺得「怪怪的」；但也有過來人認為，出席祝福的心意比禮金數字重要，因為賓客本來就不該承擔新人選擇的成本，引起網友熱烈討論。

樂園戲水拖鞋被偷 抓到對方竟跩回「好吧，還你」

夏天到了，許多人喜歡到水樂園遊玩消暑，不過由於玩耍時自身物品要放在置物櫃內，有時會出現物品不翼而飛的情況，令人頭痛。有網友表示，她男友玩完設施後發現拖鞋不見，在路上看到一名男學生疑似穿著他的拖鞋，便上前詢問，對方被拆穿後竟回答「好吧，那還你吧」，誇張態度讓他們非常傻眼。

家人逝世手機密碼該解嗎 網友崩潰喊：請尊重他人

現代人注重隱私，如果有天你的生命到終點，那你的隱私對他人有什麼意義呢？近日一篇文章在「批踢踢實業坊」掀起討論，網友表示他的家人驟然離世，他想要整理手機內的資訊，卻不知道如何強迫解除手機密碼，他詢問網友該怎麼辦，網友看了有人認為應該讓死者保留隱私權，也有人覺得「還好我坦蕩蕩，手機沒什麼好藏的」。

他收入減少婉拒捐款 師姐神回「三倍券也收」：做善事不能停

受到新冠肺炎疫情影響，我國許多產業都大受打擊，如觀光、運輸業等更是危機重重，為刺激消費，行政院規劃振興三倍券，預計將於15日正式上路。有網友表示，他有一位樂善好施的朋友，由於疫情影響今年收入欠佳，因此像慈濟師姐委婉表示「這個月不方便做善事」，想不到師姐竟回「三倍券也收」，讓他相當傻眼。

火鍋外送「整鍋橫放」湯全灑光！外送員甩鍋：不關我的事

外送平台崛起，許多人仰賴外送服務。一名網友日前叫了火鍋外送，豈料送來時整鍋火鍋湯都打翻在塑膠袋內，外送員更甩鍋「不關我的事」，要她打電話到火鍋店抗議，讓她相當傻眼。有其他外送員現身說法表示，取餐時看到火鍋湯灑出來，外送員就該回報店家，痛批他根本是「老鼠屎」。

熊貓外送員鑽漏洞吃逾萬元「霸王餐」 同行怒：打腫臉充胖子

美食外送平台帶給民眾便利的生活，但卻也有人利用漏洞吃「霸王餐」。日前才有網友爆料表示，桃園龜山有一名女子天天叫外送，而且都點同一家，但每次卻都以「送錯餐點」為由取消訂單，甚至長達11天都用同樣的手法吃霸王餐，令店家相當困擾。然而近日又傳出有外送員也用相同的方式在鑽漏洞。

熱門新聞

台北喜宴甜點每人一桶「家庭號」冰淇淋 過來人：南部日常

阿財米糕老闆撿到槍！超狂回應顧客1星評價 網笑到要朝聖

百元火鍋店為什麼不會倒？ 內行網友揭關鍵：吃粗飽

吃喜酒4人包2千？準新娘心裡有疙瘩 過來人：賓客不該承擔成本

人行道撞見「小狗」直盯 他嚇壞飆髒話⋯真相出爐笑翻眾人

口水外送？ 外送員電梯內偷喝客人飲料「知道時已喝光」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。