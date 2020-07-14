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他怨冷氣「27度太冷、28度太熱」？ 網：設定該這樣調
舒適的空調是夏日消暑的必備聖品，但怎麼設定才能吹得最舒適？有網友便在《爆怨公社》發文詢問，家裡的冷氣怎麼調都不對，不是太冷就是太熱，每種模式組合都試了還是不行，說明書都快翻爛了，冷氣到底要怎麼調比較好？
發文網友表示，他家裡是鐵皮屋，白天早上其實不會熱，但開冷氣時27度太冷，且是不舒服的冷；調成28度又太熱，睡到半夜還會流汗熱醒。調到30度還會自動切到暖氣，讓他十分傷腦筋，因此貼出家裡冷氣圖求解。
網友們看了他貼出的遙控器設定，馬上指出他的問題，「可能溫度感測器的問題」、「功能欄應該從自動調成冷氣」、「風速調弱或微」、「把離席節電關掉」、「調28，配合電風扇最小的吹」、也有網友表示自己也是使用同一牌冷氣，也碰過同樣的問題「他們家的控制設計很讓人無言，操作邏輯很不直接」。
原文網友之後又重新更新貼文，表示很感謝大家意見，在調成「冷氣+靜音+睡眠」後好了很多，雖然送風的雜音比較大，會有無法適應的呼呼叫的聲音，但已經舒服多了。
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