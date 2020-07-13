快訊

國道一號客運追撞拖板車 司機乘客13人受傷送醫

蘇貞昌開口批治安 警署證實報內政部調整南、高局長

吃喜酒4人包2千？準新娘心裡有疙瘩 過來人：賓客不該承擔成本

聯合新聞網 / 綜合報導
每對新人都希望收到出席喜宴的賓客「滿滿的祝福」。 圖／Ingimage
每對新人都希望收到出席喜宴的賓客「滿滿的祝福」。 圖／Ingimage

婚宴禮金要包多少，始終是個學問。有準新娘收到同事「預告」，如果受邀出席婚宴將「4人包2千」，讓她覺得「怪怪的」；但也有過來人認為，出席祝福的心意比禮金數字重要，因為賓客本來就不該承擔新人選擇的成本，引起網友熱烈討論。

一位將於明年3月結婚宴客的準新娘日前在PTT「GetMarry」看板發文，內容提到某位同事表明，若獲邀參加婚宴，她會帶著先生與小孩、共一家四口出席，開心給予祝福，但禮金只會包2千元，理由是準新娘沒有回包的機會，「所以2千算是剛好」，若新娘介意，她就不出席了。

準新娘表示，這種理由乍聽之下似乎合理，但「想想又覺得怪怪的」。也補充說明，自己的婚宴是在外縣市，但一天來回不會不方便，一桌約1萬5千元。

對此，一派網友難以接受，「傻眼，如果因為對方不會再回包只打算包2千，那1個人來就好啦～幹嘛還攜家帶眷」、「會直接對新人說如果你介意我包太少那我就不出席了，很難同意是真心要祝福新人」、「不會有回包的機會，但也不能讓你虧錢啊！2個人2000就母湯了，更何況4個人」、「看交情，如果是很感謝的人不包我都希望對方來，但對方說的這麼白，你就算要婉拒也蠻尷尬的」。

另一派則認為請客不該計較成本，「我如果覺得對方很照顧我，就當請他一家吃個飯，有紅包收都算賺了」、「辦婚宴主要就是希望朋友來祝福，包多少真的就看個人能力。人家願意跨縣市吃妳的婚宴，加上來回時間成本都不知道多少了」、「辦婚宴量力而為，且本就是分享喜悅，如果要計較賺或賠，應該直接登記」、「到底是誰覺得婚宴可以打平？又不是辦炒米粉宴」、「人家都講清楚了介意就不會來，不是很好很直接嗎？妳婚禮一桌多少錢真的不關別人的事」、「如果妳的目的是要回本，那就好好斟酌發帖名單吧」。

一位網友也分享自己去年結婚宴客的經驗。她的朋友來一家四口包2600元，原本對方說因為小孩比較黏，擔心先生無法「一打二」，一家人吃喜酒也不知該包多少，才不會讓她虧錢，打算婉拒出席，但她直接回應，全家人來吃，即使包1200她也不會生氣，因為她想要的是「很多很多人給的滿滿祝福」，而非考量打平或賺錢，且臨時被賓客放鴿子賠空桌更傷。因此她感謝每個願意犧牲假日出席給祝福的人，並強調「本來賓客就不該為你選擇的成本要去幫忙承擔」。

結婚 紅包 PTT

延伸閱讀

男友結婚想「辦桌」她想勸退 網曝優勢狂推

親友想拿「振興券當婚禮紅包」他滿臉問號：傻眼還是聰明

想訂80盒喜餅送人 準婆婆酸嗆「沒宴客還吃這麼多，笑死人」

流水席一桌5000菜色會好嗎？ 網揭：8000的都覺得難吃

相關新聞

吃喜酒4人包2千？準新娘心裡有疙瘩 過來人：賓客不該承擔成本

婚宴禮金要包多少，始終是個學問。有準新娘收到同事「預告」，如果受邀出席婚宴將「4人包2千」，讓她覺得「怪怪的」；但也有過來人認為，出席祝福的心意比禮金數字重要，因為賓客本來就不該承擔新人選擇的成本，引起網友熱烈討論。

樂園戲水拖鞋被偷 抓到對方竟跩回「好吧，還你」

夏天到了，許多人喜歡到水樂園遊玩消暑，不過由於玩耍時自身物品要放在置物櫃內，有時會出現物品不翼而飛的情況，令人頭痛。有網友表示，她男友玩完設施後發現拖鞋不見，在路上看到一名男學生疑似穿著他的拖鞋，便上前詢問，對方被拆穿後竟回答「好吧，那還你吧」，誇張態度讓他們非常傻眼。

家人逝世手機密碼該解嗎 網友崩潰喊：請尊重他人

現代人注重隱私，如果有天你的生命到終點，那你的隱私對他人有什麼意義呢？近日一篇文章在「批踢踢實業坊」掀起討論，網友表示他的家人驟然離世，他想要整理手機內的資訊，卻不知道如何強迫解除手機密碼，他詢問網友該怎麼辦，網友看了有人認為應該讓死者保留隱私權，也有人覺得「還好我坦蕩蕩，手機沒什麼好藏的」。

他收入減少婉拒捐款 師姐神回「三倍券也收」：做善事不能停

受到新冠肺炎疫情影響，我國許多產業都大受打擊，如觀光、運輸業等更是危機重重，為刺激消費，行政院規劃振興三倍券，預計將於15日正式上路。有網友表示，他有一位樂善好施的朋友，由於疫情影響今年收入欠佳，因此像慈濟師姐委婉表示「這個月不方便做善事」，想不到師姐竟回「三倍券也收」，讓他相當傻眼。

火鍋外送「整鍋橫放」湯全灑光！外送員甩鍋：不關我的事

外送平台崛起，許多人仰賴外送服務。一名網友日前叫了火鍋外送，豈料送來時整鍋火鍋湯都打翻在塑膠袋內，外送員更甩鍋「不關我的事」，要她打電話到火鍋店抗議，讓她相當傻眼。有其他外送員現身說法表示，取餐時看到火鍋湯灑出來，外送員就該回報店家，痛批他根本是「老鼠屎」。

熊貓外送員鑽漏洞吃逾萬元「霸王餐」 同行怒：打腫臉充胖子

美食外送平台帶給民眾便利的生活，但卻也有人利用漏洞吃「霸王餐」。日前才有網友爆料表示，桃園龜山有一名女子天天叫外送，而且都點同一家，但每次卻都以「送錯餐點」為由取消訂單，甚至長達11天都用同樣的手法吃霸王餐，令店家相當困擾。然而近日又傳出有外送員也用相同的方式在鑽漏洞。

台南高鐵是不是最廢的高鐵站？ 過來人曝：接駁車要等1小時

台灣交通便利，高鐵更是民眾南來北往的重要交通工具，近年來更是積極在擴展支線。對此，日前就有一名網友在PTT中PO文提到，他發現台南高鐵站的接駁車要等超過1小時，而且班次也相當稀少，於是他就好奇詢問廣大網友「台南高鐵是不是最廢的高鐵站？」

到夜市吃牛排咬不爛 老闆一句話讓她氣到起身走人

牛排是許多人愛吃的美食之一，尤其台式牛排還配上蛋、麵、蔬菜等配料，更是讓人覺得相當豐富，而夜市也可見許多台式牛排的攤位，一名女網友日前逛台南的花園夜市時，就選了一間牛排攤位用餐，她點了一客厚片牛排享用，沒想到咬了半天卻咬不爛，向店家反映後，老闆的一句話卻讓女網友聽了氣炸，立刻起身走人，她將過程貼在臉書上，讓許多網友看了都建議夜市的品質不要期待太高。

家中12台電扇電費2881元 他自稱「省電模範生」反被網友虧

隨著夏天到來，氣溫也逐漸升溫，近日白天的溫度都高達35度以上，不少家庭都會開冷氣來消暑，但電費帳單卻也高的嚇人，因此如何省電就顯得相當重要。對此，日前一名網友在PTT中PO文提到，自己家中沒有冷氣，只有12台電風扇，最近他都只用電風扇消暑，沒想到電費只要2881元，於是就開玩笑的詢問廣大網友「電費只有2881，是不是省電模範生？」

護女學生嗆退16名霸凌者 勇媽嘆別成「漠視旁觀者」網讚爆

社會上霸凌事件履見不鮮。近期有位媽媽英勇嗆退16名國中畢業生的群聚霸凌事件，被女兒PO上網分享後，網友紛紛拍手叫好「媽媽好帥！」

被坑了？自助餐阿姨報價靠「目視」 內行網友曝光算帳關鍵

如果家中不常開伙，不少人會選擇到自助餐吃一頓營養均衡的餐點，又因為菜色能夠自己挑選，受到不少人的喜愛，但也因為其份量與價格模糊，常讓人產生疑慮。近期有人去吃自助餐時遇到離譜的算錢法，讓他超級納悶，便把餐點拍下來請教網友：「自助餐算錢到底都怎麼算的啊？」

捷運拿手機被阿伯罵不尊重 網一看理由傻眼：他應該別出門

許多人搭乘捷運通勤時都會拿起手機滑一下，打發時間。不過，有網友近期發文分享，表示自己在捷運拿著手機時，被前方的阿伯指責，批評她不尊重人，阿伯稱原PO的手機有電磁波會傷害腦袋，要她把手機拿遠一點，而貼文一出後，網友也傻眼，紛紛留言稱阿伯別出門，因為外面都是電磁波。

熱門新聞

火鍋外送「整鍋橫放」湯全灑光！外送員甩鍋：不關我的事

他收入減少婉拒捐款 師姐神回「三倍券也收」：做善事不能停

人行道撞見「小狗」直盯 他嚇壞飆髒話⋯真相出爐笑翻眾人

家人逝世手機密碼該解嗎 網友崩潰喊：請尊重他人

吃喜酒4人包2千？準新娘心裡有疙瘩 過來人：賓客不該承擔成本

樂園戲水拖鞋被偷 抓到對方竟跩回「好吧，還你」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。