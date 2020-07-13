吃喜酒4人包2千？準新娘心裡有疙瘩 過來人：賓客不該承擔成本

婚宴禮金要包多少，始終是個學問。有準新娘收到同事「預告」，如果受邀出席婚宴將「4人包2千」，讓她覺得「怪怪的」；但也有過來人認為，出席祝福的心意比禮金數字重要，因為賓客本來就不該承擔新人選擇的成本，引起網友熱烈討論。

一位將於明年3月結婚宴客的準新娘日前在PTT「GetMarry」看板發文，內容提到某位同事表明，若獲邀參加婚宴，她會帶著先生與小孩、共一家四口出席，開心給予祝福，但禮金只會包2千元，理由是準新娘沒有回包的機會，「所以2千算是剛好」，若新娘介意，她就不出席了。

準新娘表示，這種理由乍聽之下似乎合理，但「想想又覺得怪怪的」。也補充說明，自己的婚宴是在外縣市，但一天來回不會不方便，一桌約1萬5千元。

對此，一派網友難以接受，「傻眼，如果因為對方不會再回包只打算包2千，那1個人來就好啦～幹嘛還攜家帶眷」、「會直接對新人說如果你介意我包太少那我就不出席了，很難同意是真心要祝福新人」、「不會有回包的機會，但也不能讓你虧錢啊！2個人2000就母湯了，更何況4個人」、「看交情，如果是很感謝的人不包我都希望對方來，但對方說的這麼白，你就算要婉拒也蠻尷尬的」。

另一派則認為請客不該計較成本，「我如果覺得對方很照顧我，就當請他一家吃個飯，有紅包收都算賺了」、「辦婚宴主要就是希望朋友來祝福，包多少真的就看個人能力。人家願意跨縣市吃妳的婚宴，加上來回時間成本都不知道多少了」、「辦婚宴量力而為，且本就是分享喜悅，如果要計較賺或賠，應該直接登記」、「到底是誰覺得婚宴可以打平？又不是辦炒米粉宴」、「人家都講清楚了介意就不會來，不是很好很直接嗎？妳婚禮一桌多少錢真的不關別人的事」、「如果妳的目的是要回本，那就好好斟酌發帖名單吧」。

一位網友也分享自己去年結婚宴客的經驗。她的朋友來一家四口包2600元，原本對方說因為小孩比較黏，擔心先生無法「一打二」，一家人吃喜酒也不知該包多少，才不會讓她虧錢，打算婉拒出席，但她直接回應，全家人來吃，即使包1200她也不會生氣，因為她想要的是「很多很多人給的滿滿祝福」，而非考量打平或賺錢，且臨時被賓客放鴿子賠空桌更傷。因此她感謝每個願意犧牲假日出席給祝福的人，並強調「本來賓客就不該為你選擇的成本要去幫忙承擔」。