家人逝世手機密碼該解嗎 網友崩潰喊：請尊重他人

現代人注重隱私，如果有天你的生命到終點，那你的隱私對他人有什麼意義呢？近日一篇文章在「批踢踢實業坊」掀起討論，網友表示他的家人驟然離世，他想要整理手機內的資訊，卻不知道如何強迫解除手機密碼，他詢問網友該怎麼辦，網友看了有人認為應該讓死者保留隱私權，也有人覺得「還好我坦蕩蕩，手機沒什麼好藏的」。

原Po表示，「家人驟然離世，想要整理手機內的資訊，需要強迫解除螢幕保護密碼，但又不可將資料洗掉」，他解釋這支iphone11是他當初買給家人的，還留著購買證明，「請問這樣可以辦理嗎？ 去哪裡辦呢？謝謝大家的回答」。

網友看完認為「有賺買證明，Apple Store也不會替你解碼」、「官方解鎖是可以幫你把資料全洗掉變空機，資料沒密碼是不能解鎖，本人去都一樣」、「此事可見Touch ID 的重要性」、「官方可以獲取iCloud 的資料～你可以去看看」。

不過更多網友認為「老實說如果死者的數字密碼不給任何親朋好友，就表示不想讓任何人知道他的私事，尊重吧」、「別人想解我密碼我一定從棺材爬起來」、「不管有沒有隱私權都是沒法解阿，何必講那麼多」、「隱私權始於出生終於死亡，還有人反過來說保護隱私不得侵犯」。