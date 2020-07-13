他收入減少婉拒捐款 師姐神回「三倍券也收」：做善事不能停

受到新冠肺炎疫情影響，我國許多產業都大受打擊，如觀光、運輸業等更是危機重重，為刺激消費，行政院規劃振興三倍券，預計將於15日正式上路。有網友表示，他有一位樂善好施的朋友，由於疫情影響今年收入欠佳，因此有信徒委婉表示「這個月不方便做善事」，想不到師姐竟回「三倍券也收」，讓他相當傻眼。

三倍券預購上路，中華郵政振興三倍券網路預約服務，截至今（13）日中午12點，預約成功筆數已達56,100筆。日前便利商店、信用卡等，也已開放預購或綁定數位載具，待15日上路後，民眾就可持三倍券到指定店家消費。

有一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，有一位平時樂善好施的朋友，過去每月都會固定捐錢給慈濟，由於金額不大，因此他覺得做好事沒關係。但今年受到疫情衝擊，他的收入不如以往，因此他向師姐委婉表示，「這個月不方便做善事了」。

想不到師姐竟告訴他「沒關係，三倍卷也收，做善事不能停」，讓他非常傻眼，該網友說，本來以為是開玩笑的，但今日就在十字路口發現「三倍券捐慈濟」的廣告看板，不只可無上限的捐贈紙本三倍券，也可選擇數位捐贈，只要累積消費滿三千元後，三倍券金額將自動捐至慈濟帳戶內。

該看板寫下「三倍有愛，一生無量」，並註明根據三倍券使用規則，慈濟接受實體紙本捐贈，採不找零、不兌現原則，若以綁定三倍券卻未設定愛心碼，則無法重新設定捐贈。該網友直言「真是跟得上時事，到底是搶錢還是捐錢？」

其他網友則留言表示「反感」、「誇張欸」、「收款的可能有抽，否則怎麼會不顧一切的收」、「把三倍劵捐給弱勢比較實在」、「這個機構你有在做事我知道，但是你拿錢的心態是不是有點太誇張，文宣有沒有請佛祖批示過？哈哈哈」、「寧願捐給其他機構」。