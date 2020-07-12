熊貓外送員鑽漏洞吃逾萬元「霸王餐」 同行怒：打腫臉充胖子

美食外送平台帶給民眾便利的生活，但卻也有人利用漏洞吃「霸王餐」。日前才有網友爆料表示，桃園龜山有一名女子天天叫外送，而且都點同一家，但每次卻都以「送錯餐點」為由取消訂單，甚至長達11天都用同樣的手法吃霸王餐，令店家相當困擾。然而近日又傳出有外送員也用相同的方式在鑽漏洞。

上個月一名熊貓外送員在臉書《 靠北熊貓2.0 》中PO文表示，同業為了幫女性友人慶生，向林口一家餐廳訂了超過一萬元的餐點，但食物拿到後卻取消訂單，害店家實收0元。從貼出的訂單照可看出，該外送員向店家點了高達1萬1808元的餐點，並且是以「收現金」的方式付款，若按照原PO文中所說店家「實收0元」，就代表客戶故意不取餐不付錢，讓外送員達到免收錢，餐點自行處理的條件，那麼一萬多元的費用就算公司虧損，這樣鑽漏洞的奧步，讓原PO不禁在文中氣憤的說道「大搞公司一萬多元的餐實收0！一群打腫臉充胖子」。

對此，根據《 ETtoday新聞雲 》報導，實際問到位在林口的店家，老闆表示，當天確實是有接到該筆訂單，其中訂單記錄中也詳細列出該外送員點的所有餐點，包含綜合刺身、原蒸龍膽班魚、寶島海龍王等14份高單價餐點。

報導中也提到，在老闆提供的監視器畫面中也清楚的拍到，當天晚上店內桌子擺滿了塑膠袋和準備好的餐點，最後餐點也順利送到客人手上，不過之後卻收到取消訂單的訊息，雖然店家依然會收到餐點費用，但取消該訂單的損失還是會由foodpanda公司吸收。

許多網友也紛紛留言回應，「如果真的惡搞實收0，希望公司可以嚴重處理，光停權他們還太便宜了」、「熊貓對這類可疑現金單不做事前預防，怕以後接到真正實收的外送員，只會用更多程序浪費正當外送員跑單權益」、「吃霸王餐應該永久停權，建議公司消費1000以上只限刷卡」、「這應該算是業務侵占罪」。