到夜市吃牛排咬不爛 老闆一句話讓她氣到起身走人

牛排是許多人愛吃的美食之一，尤其台式牛排還配上蛋、麵、蔬菜等配料，更是讓人覺得相當豐富，而夜市也可見許多台式牛排的攤位，一名女網友日前逛台南的花園夜市時，就選了一間牛排攤位用餐，她點了一客厚片牛排享用，沒想到咬了半天卻咬不爛，向店家反映後，老闆的一句話卻讓女網友聽了氣炸，立刻起身走人，她將過程貼在臉書上，讓許多網友看了都建議夜市的品質不要期待太高。

原PO在臉書「台南爆料公社」貼文表示，日前她和男友到花園夜市逛街，因為肚子餓了所以選了一間牛排攤位用餐，他們點了厚片和薄片各一客，原PO吃厚片口味的，但是吃了第一口卻覺得很難咬，肉裡面都是筋，讓她咬了3分鐘還是咬不爛。她跟女店員反映之前有來吃過，但是沒有像這次這樣咬不下去，女店員致歉後表示會幫忙更換，只不過中途這名女店員先行下班，隔了一會才由另一名女店員拿來新的牛排。

第二位女店員端來的是薄片牛排，原PO看了趕緊表示自己點的是厚片不是薄片，但這名女店員卻說「妳不是嫌厚片咬不爛要換薄片的？」原PO澄清不是這個意思，女店員才將牛排拿走，不過一名疑似老闆的男子卻走到他們面前並且口氣很兇的問「妳要幾分熟？」她解釋不是熟度問題，而是牛排咬不爛，但男子聽不進去，回嗆說「啊妳就直接說妳要幾分熟嘛！牛排本來就是會先煎起來放，妳就直接跟我說妳要幾分熟啊」，原PO聽了相當傻眼，但也不想繼續吵下去，於是跟男友起身立刻走人。

原PO說自己要反映的問題是牛排咬不爛，但是卻被店家當做奧客處理，讓她完全不能接受，貼文一出引起在地人的熱烈討論，「現在夜市吃的品質沒以前好，所以吃東西盡量別去夜市」、「一百多元真的沒辦法吃到多好！一分錢一分貨」、「夜市牛排真的超怕踩雷」、「夜市很多都是重組肉！一定要吃全熟」、「夜市貨要求太高是自找氣受！小本生意經營利少，大熱天難免火氣較大，互相體諒」、「台南人沒在逛花園的，花園都是外來客在去的」、「花園夜市只賣觀光客，所以就算有問題也只能默默接受」。

還有網友建議「寧願去外面店家吃牛排也不會去夜市吃，差幾十塊，有冷氣、沙拉吧還有自助餐吃到飽」、「我都去吃有冷氣的，夜市⋯品質很差」、「我不在夜市吃牛排的，那個品質我寧願花多一點錢去店裡吹著冷氣吃」、「從不吃夜市的牛排」、「自己去Costco買牛排回來煎比較實在啦！我已經都不去牛排店吃了」。