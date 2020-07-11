護女學生嗆退16名霸凌者 勇媽嘆別成「漠視旁觀者」網讚爆

社會上霸凌事件履見不鮮。近期有位媽媽英勇嗆退16名國中畢業生的群聚霸凌事件，被女兒PO上網分享後，網友紛紛拍手叫好「媽媽好帥！」

這位媽媽經過新北一處公園時，親眼目睹霸凌畫面，且霸凌者不只1位，算起來竟有16名國中畢業生圍著一個小女生賞巴掌、要她跪在地上，同時直播霸凌現場。媽媽當下非常氣忿，對著那群學生喊著「要報警」，對方才全部跑光。

見義勇為的事蹟被女兒分享至網路，引來網友大讚「你媽媽超棒的！也希望那個被欺負的女生能夠尋求、得到幫助，畢竟那幾個屁孩一定還會做同樣的事」、「在公園內公然霸凌也太扯了」、「更讓人心寒的是現在社會真的蠻冷漠的，沒什麼人願意伸出援手」、「要不要報到學校去啊」。此事也勾起發生過類似事件的網友回憶，表示自己已畢業四、五年，但被同班同學霸凌的事情仍間接影響到自己的身心。

之後女兒再次分享後續，表示媽媽是等到警察處理完才離開，也特別請警察好好重視此事件。媽媽語重心長的說，霸凌發生的當下其實有非常多人經過，卻無人出手幫忙，而那名女生在她站出來後就立刻躲到她身後。因此期望透過分享此事，大家遇到霸凌場面時可以勇敢一點，幫忙報警、錄影也好，不要成為漠視的旁觀者。