被坑了？自助餐阿姨報價靠「目視」 內行網友曝光算帳關鍵

如果家中不常開伙，不少人會選擇到自助餐吃一頓營養均衡的餐點，又因為菜色能夠自己挑選，受到不少人的喜愛，但也因為其份量與價格模糊，常讓人產生疑慮。近期有人去吃自助餐時遇到離譜的算錢法，讓他超級納悶，便把餐點拍下來請教網友：「自助餐算錢到底都怎麼算的啊？」

原PO表示當天因暴雨而隨便找間店吃飯，他夾了一點菜豆、蘑菇、油豆腐與幾塊牛肉後，便拿給櫃檯阿姨算錢，結果阿姨目視後跟收了130元，與他心裡的預期價格有落差，便上網詢問網友意見。沒想到網友看到「目視」兩字直接歪樓：「看臉，都說目視了」、「長得醜就多收一點」、「人帥30元，人醜就……」，但眾人普遍認為價格偏貴，「這130真的坑人」、「130我寧可吃小火鍋」、「這就算在台北90也到頂了吧，130怎麼不去搶阿」、「看你是新面孔先宰再說」。

網友抱怨自助餐價位不清。 圖／截自ptt

也有網友認為原PO夾的是較貴的牛肉，可能被算了兩份的價錢，但大部分的人還是認為價格不太合理。此文也釣出曾在便當店工作過的內行網友表示，「老闆交代，有夾肉的至少40起跳，有夾魚的至少50起跳，多一種菜的多15，份量太多的多15，有要飯的一碗10元，多一種肉的多20元，大概這樣看著算」。