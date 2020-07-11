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捷運拿手機被阿伯罵不尊重 網一看理由傻眼：他應該別出門
許多人搭乘捷運通勤時都會拿起手機滑一下，打發時間。不過，有網友近期發文分享，表示自己在捷運拿著手機時，被前方的阿伯指責，批評她不尊重人，阿伯稱原PO的手機有電磁波會傷害腦袋，要她把手機拿遠一點，而貼文一出後，網友也傻眼，紛紛留言稱阿伯別出門，因為外面都是電磁波。
原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，她說自己下班搭捷運時，習慣拿著手機，不過前方座椅上拿著手電筒放大鏡看書的阿伯卻跟她說「欸，小姐，妳這個有電磁波，會傷害頭腦，可以麻煩妳轉到別邊嗎，我不想得腦癌」，原PO聽聞後相當錯愕，回覆到「可是你周遭的人全都在用手機啊」，不過阿伯卻表示「啊至少妳的手機不要對著我的頭啊，好不好，麻煩妳轉別邊齁，在外面也尊重別人」。
阿伯的一席話令原PO非常氣憤，她說「我都沒抱怨他在捷運上開手電筒看書，會刺到別人眼睛，跟我講什麼尊重，手機我也只是拿在手上啊，更何況，難不成我手機的電磁波是直線橫式的，不偏不倚會貫穿他的頭」，對此網友則紛紛留言「阿伯要互相，那個燈真的母湯」、「妳沒有回他捷運車廂都是用電的，你搭這個會全身都得喔」、「叫他不要呼吸，尊重一下別人」、「都知道他是老人了別計較吧」、「他應該別出門」。
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