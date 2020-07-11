捷運拿手機被阿伯罵不尊重 網一看理由傻眼：他應該別出門

駕駛人如果在路上被人狂按啦叭，一般都會不太開心，更不用說被人併行挑釁了。有位網友近期發文分享，他說自己是一位冷凍食品業務司機，開著貨車在路上時突然遇到一台小客車與他併行，且開始對他猛按喇叭，因此他只好靠邊停車，未料小客車駕駛一下車後就先跟他道歉，並表明自己的來意，而這突如其來的插曲也讓原PO感到訝異。

2020-07-10 12:46