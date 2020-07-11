女子同一招連11天吃外送霸王餐 店家氣炸：天天取消訂單

店家外送可能會遇到送錯餐的問題，但若是天天被顧客反應送錯餐，問題恐怕不是出在自己身上。有網友近期發文爆料，表示桃園龜山有一位女子天天叫外送，且都點同一家，但是女子每次收到餐點後都會以送錯餐點的理由取消訂單，連續11天都吃霸王餐，令店家相當困擾，目前店家也已報警處理，希望能找出這名女子。

原PO受店家委託在「爆料公社」發文，她說桃園龜山有一位女子連續11天在foodpanda外送平台上取消訂單，店家看不慣女子吃霸王餐的行爲，決定報警處理，原PO寫道「同一個客人在foodpanda訂餐，收到餐點後就按取消訂單，每天都吃霸王餐喔，名字都換來換去，各大店家只能多加留意下」，原PO也說女子每次都以送錯餐點為理由取消訂單，但每天都是點同一店家的餐點。

對此，原PO說到「如果妳真的很想紅，老闆娘可以告訴妳，妳會如願的」，目前店家也已經把女子定的餐點紀錄拍照存檔，並請員警調閱監視錄影器，店家氣憤表示「您這麼喜歡吃免費的，我們成全您啊」。

貼文一出後，網友們紛紛留言，表示「一堆這種人，最好在裝餐點上面裝監視器，一堆騙餐點做錯然後取消，上次回覆客服我們有裝監視器要提告客人，客服就直接退款給店家了」、「收到餐點後取消訂單，這個bug 應該要解決」、「說實在連續取消這麼多次公司還給退真的好棒棒」、「請店員去拿退掉的餐店，對質」、「這是詐欺吧，請賣家告她，詐欺是公訴罪，上吧」。