他好奇北捷這站為何一堆上班族下車？ 網友解密：台北華爾街

台北捷運的交通網絡相當完善，是許多上班族和學生通勤的首選，有些站鄰近學校、公司行號，因此在尖峰時刻特別多人，一名網友昨（9）日一早搭捷運時，發現許多上班族在松江南京站下車，而且數量之多讓他嚇到，讓他好奇想問「松江南京站為什麼這麼多上班族下站啊？」

原PO在PTT寫道自己很久沒搭捷運了，昨天一早八點搭乘時，看到車廂滿是乘客讓他很驚訝，他說自己還是從起點站上車，沒想到車廂還是快被擠爆了，「還有人是故意從下一站往回坐的，就是要確保自己有位子坐，連浪費的時間都不要了」。

當列車抵達松江南京站時，門一開一群上班族蜂擁下車，原PO說原本車廂快要擠爆，感覺跟日本地鐵有得比，沒想到一到站時，乘客瞬間一窩蜂擠了出去，人潮多到還有人差點出不去，讓他訝異的問說「到底松江南京有什麼工業區還是商業區的嗎？怎麼一堆上班族啦！」

網友們看了紛紛留言表示「辦公大樓很多」、「商業區」、「松江路整排辦公大樓啊，地下室樓下還有酒店呢」、「南京東路整串辦公大樓」、「那裡就台北商辦區啊」、「南京東路和中山北路是銀行業大本營啊」、「金融業貿易公司的聚集地」、「就商業區啊，一大堆銀行、一大堆旅行社」；更有人解釋說「南京東路是台灣華爾街你不知道？松江路更是其中最繁華的」、「台北華爾街（自稱）啊」、「台北華爾街、新竹矽谷，兩大精華區」。