兒子被說「怎麼長得這麼醜」 媽崩潰：妳是住海邊嗎？

相信每個小孩都是父母的心頭肉，都不希望孩子受傷、難過。近日有位媽媽於網路上分享，於某連鎖咖啡店等候外帶咖啡，坐隔壁桌的老奶奶突然看著她兒子說道「唉唷，怎麼長得這麼醜，真的是要嚇死我了」，讓原PO激動表示「這位奶奶，妳是住海邊的是嗎？」

原PO在爆廢公社上發文說明，只是為了買咖啡選了個坐位等候，卻被隔壁桌的老奶奶批評兒子的外貌，使她非常氣憤。原PO更補充道，對方講完兒子的外貌後，又詢問兒子手上的傷是怎麼回事，她表示僅是不小心受傷，老奶奶卻氣憤指責「小孩子受傷都是父母的責任，都是父母沒照顧好才會受傷」，對此，原PO無奈解釋，因小孩正值好動時期，受傷是難免的。

對於老奶奶此行徑，部分網友認為沒禮貌，「她眼睛肯定有問題，明明就很可愛，超Q的」、「快用一個驚恐的臉回她，哎呦怎麼嘴這麼臭，真的是要嚇死我了！這麼老還放妳出門，都是兒女的責任，真不孝，讓妳老人家在外面丟臉！」、「這個我會翻白眼！最討厭別人批評自己的小孩，尤其不認識的！」、「尊重是留給值得尊重的人」。

但也有網友留言說明，會有老一輩覺得對孩子要說「反話」，紛紛表示「老人家好像有種說法是，不能稱讚小孩可愛會難帶」、「是有聽過少數老一輩的傳言是說小孩不能誇要講反話，說誇了小孩以後會拿翹還是不好帶之類的」、「其實她是故意說反話，因為在小孩面前不能稱讚，稱讚後會很難帶，她不是真心說他醜的啦」。