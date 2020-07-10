外送價vs.店內價差超大！ 店家親揭密「價差內情」：根本沒賺

現在外送平台越來越發達，也有越來越多店家加入合作行列，然而有訂過外送的民眾多少會注意到有些店家的「外送價」與「店內價」不同，可能會貴個5塊、10塊，有些民眾可能無法接受。然而有知情人士揭密「價差內情」，原來外送平台對店家抽成高達35%，店家也是有苦難言。

網友在臉書社團「爆怨公社」上抱怨，「為什麼外送的餐點價格和店內的差5到10元以上？那餐點價格的落差又是誰賺呢？每次想點外送，看到價格再算上服務費要多付近百元就放棄了。」網友又想到，「這樣算算額外金額商機很可怕，又想到某平台外送員被減薪……就想小抱怨。順便問問有知道內情的八卦嗎？」

知情的網友紛紛表示，「因為外送平台抽三成，大多店家都會把這部分反應在價格上」、「因為我們店家端要被抽35%……而且聽說後來才加入的店家已經改抽到38%了……大家互相吧！」、「服務費又不是給店家」、「每筆餐費平台抽30-40%不等，服務費是平台的，店家半毛拿不到」。

更有店家跳出來透露，「我加入過某平台當店家，我們每筆訂單被抽成33～35%，33%是他們剛到這個區域時簽約的『優惠價』，35%是後期店家要加入時的正常價格，平台允許店家加價10%上架，所以您說價格提高的部分源自於平台的允許，我想大部分的店家都是會加價10%的！畢竟抽成太高」。

不少網友認為外送即是「買方便」，能接受付出高一點的金額獲得便利，「很正常啊！使用者付費的道理」、「知道餐點價格會高一些，但是不想出門時還是願意買單！」、「覺得單價不一樣沒關係，但要標示清楚店內價跟店外價。不然消費者都以為外送費只有30、40元。」