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她騎車遭檳榔汁擊中肚子 網友曝超慘經驗：我還被吐過痰

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友日前騎車時衣服被檳榔汁噴到，讓她氣得痛罵吐的人很沒水準。 圖／翻攝自PTT
一名女網友日前騎車時衣服被檳榔汁噴到，讓她氣得痛罵吐的人很沒水準。 圖／翻攝自PTT

台灣機車數量相當多，因為輕便快速又方便，許多人都以機車代步，但騎車在路上偶爾會遇到一些讓人意想不到的突發狀況，一名女網友發文抱怨日前騎車時，竟然被檳榔汁給噴到，衣服沾上了一塊紅色的污漬，她氣得大罵吐檳榔汁的人很沒水準，貼文也引起網友群起撻伐，還有人表示自己也遇過相同經驗。

原PO在PTT表示前幾天騎車騎到一半，突然覺得肚子被東西打到，讓她覺得非常痛，當下以為是被石頭擊中，但並沒有停下車來檢查，等回到家後仔細查看被打到的部位，這才發現原來打到她的不是石頭，而是檳榔汁，從原PO貼的照片裡看到灰色衣服上有一塊非常明顯的紅色污漬，中間還有一些檳榔汁渣，這也讓原PO氣炸痛罵吐檳榔汁的人實在太沒水準了。

許多網友看了一面倒地痛批亂吐檳榔汁的人太過分，「好噁！看到隨手丟垃圾的我都會有怒火了」、「衣服報銷了」、「報警驗DHA」、「看看附近有沒有監視器」、「要有行車記錄器，不然找不到」、「騎車吃檳榔跟抽菸的都超沒水準」、「太噁了吧，可惜當場沒發現，要不然直接開罵」。

還有網友分享自己類似的倒楣故事，「我妹上學途中直接被吐全背」、「我以前也被渣渣噴到過，超噁」、「我也被吐過（褲子），不過對方當下有道歉給我洗衣費」、「我還被吐過痰，超衰」、「我也被吐過痰，還好戴全罩，不然就直接噴我臉上耶」、「我有一次騎車經過樹叢，被大量的鳥屎攻擊直中小腿」、「以前穿連帽外套也曾被人在帽子丟煙蒂，回家才發現帽子破洞，那件外套也直接報銷，只能說沒水準的人真的很多」。

PTT 機車族

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