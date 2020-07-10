家中14年舊電扇不會轉 她拆下清潔驚見這一幕超震撼

每到夏天天氣炎熱時，電風扇是家家戶戶不可或缺的消暑法寶，但是大多數的人都不太會定期清潔，一名女網友表示家裡的電風扇打開後卻不轉，她拆下來想清潔一下，沒想到竟然看到馬達上卡滿了棉絮，畫面相當「震撼」，她拍下照片PO到臉書上，提醒大家趕快檢查家裡的電扇是否也是同樣情況，以免釀成火災。

原PO在臉書「爆廢公社」貼出幾張家裡電風扇的照片，她表示這台電風扇買來到現在已經有14年了，平常只是拆下鐵網和葉片來簡單清潔，但卻從來沒有拆過後面馬達部分。昨（9）日她打開電風扇後卻沒有反應，葉片完全不會轉，心想可能髒了，於是參考網路上教學影片，想拆下電風扇後面馬達外殼，清潔順便上個油潤滑一下，沒想到卻讓她看到相當「震撼」的畫面。

外殼拆下後，裡面卡了滿滿的棉絮，包覆著整顆馬達，讓原PO看了嚇一大跳，她說這台電風扇平常都放在房間裡面，沒想到竟然會變成這樣，她也呼籲網友們趕緊檢查家中的電風扇並且清潔，畢竟這樣真的很危險，很容易引起火災。而有了拆解電風扇的經驗後，原PO也說接下來很想學怎麼樣拆洗分離式冷氣和洗衣機。

照片也讓網友看傻了眼，「沒過熱燒起來很幸運了！這個牌子的可以買」、「剛剛馬上去拆房間的電扇檢查」、「洗衣機跟分離式冷氣就別拆了，交給專業的洗就好了，拆一拆裝不回去或是滑牙（意指工具本身或螺帽孔磨損）妳就等著買新的了，而且洗衣機要特殊工具，外行根本買不到或不會用」、「感謝妳的分享」。