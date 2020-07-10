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神車逆向違停「完美貼合」圍牆 網友全跪了：高手在民間
在市區路邊停車本就有些許難度，沒想到竟然還有人能「完美貼合」牆壁，超神車技讓網友都跪了。
一名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出一張紅色自小客車的違停照，地點在基隆西定路一座橋。照片亮點就在於紅車與圍牆「完美貼合」，連後照鏡都收得好好的，再多偏3公分都會撞到，這神乎其技的停車技巧讓網友「路過覺得一定要拍」。
這超神車技讓網友們都跪了，「高手高手高高手！」、「這技術這心臟，只能說高手在民間，實在不簡單」、「這樣停法，拖吊車也不敢托，怕刮到漆吧！真高招呀！」、「很有良心的違停」。
也有許多網友表示就算車技再神也還是違停，「檢舉」、「違停還要停這麼辛苦XD」、「為了停紅線...太拼了」、「逆向停紅線真是厲害」、「真厲害，但還是附贈罰單一張」。
此文後來被轉至FB粉絲專頁「爆料公社」，獲得1.6萬網友按讚，竟還引來網友蓋起「完美停車」高樓，紛紛貼出照片大秀車技，表示「我沒有輸」。
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