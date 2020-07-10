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手搖「點珍珠變波霸」她崩潰 網友曝最佳點法：一定要問清楚

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO表示自己每次去手搖店點珍珠，店員都會誤以為是波霸，令她感到困擾。圖擷自爆怨公社
原PO表示自己每次去手搖店點珍珠，店員都會誤以為是波霸，令她感到困擾。圖擷自爆怨公社

台灣有許多家手搖店，不少民眾喜歡在手搖內加入芋圓、珍珠等料，不過由於珍珠和波霸屬於同一種材料，不少消費者都擔心店員會搞混自己想點的種類。對此，有網友發文分享，表示自己每次買手搖要求加珍珠，店員都會把珍珠誤加成波霸，令她感到困擾，而貼文一出後，不少網友則紛紛留言，透露最好的點餐方法，並表示點餐時一定要說清楚。

原PO在「爆怨公社發文，她說「為什麼還是很多人不知道珍珠跟波霸的怎麼分啦，好幾次買飲料點珍珠都會變波霸，珍珠小顆、波霸大顆或者是點珍珠，他們就會說不好意思剩小顆喔，珍珠本來就小顆啊，或者每次泡完我才看到珍珠是波霸，我說不好意思我是要珍珠」，原PO為此相當困擾，只能詢問網友到底該如何點飲料，才能讓店員分清楚珍珠和波霸。

對此，網友紛紛留言，表示一開始手搖店的珍珠根本沒有分大小顆，「珍珠波霸只有50嵐聽得懂吧，最早的珍珠本來就都大顆的」、「珍奶本來就是大顆的， 小珍珠是後來才問世」、「以前休閒小站剛推出珍珠奶茶的時候，珍珠就是大珍珠，才沒有小珍珠這種東西」、「珍珠就是以前的波霸啊，要小顆的可以講小珍珠，最小的叫西谷米、西米露」、「不管是珍珠還是波霸，都叫做粉圓，講的好像兩者是不一樣的東西」。

對於該如何點餐，部分網友表示每間店的叫法都不同，建議原PO問清楚再點，「第一次購買最好是先問清楚，每間店的叫法都是不一樣的」、「您下次購買時，先問店家，現在店內的粉圓是大顆的或小顆的」、「你要吃小顆珍珠，你就問說珍珠是小顆的嗎，是就買，不是就會告知你大顆波霸」、「總共有好幾種說法：波霸、珍珠、粉圓，喝之前問一下吧，不然有超多說法」。

珍珠奶茶 珍奶 爆怨公社

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