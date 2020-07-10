貨車被小客車猛按喇叭 駕駛下車表明來意結局神展開

駕駛人如果在路上被人狂按啦叭，一般都會不太開心，更不用說被人併行挑釁了。有位網友近期發文分享，他說自己是一位冷凍食品業務司機，開著貨車在路上時突然遇到一台小客車與他併行，且開始對他猛按喇叭，因此他只好靠邊停車，未料小客車駕駛一下車後就先跟他道歉，並表明自己的來意，而這突如其來的插曲也讓原PO感到訝異。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，他表示自己是冷凍食品業務司機，7日開著貨車行駛在路上時，突然遇到一台小客車與他併行，他說「小客車就開始猛按喇叭，不知道是發生什麼事，想說是不是車子有什麼狀況，於是靠邊停車，那台小客車停在我後面」，未料小客車駕駛一下車後就立刻跟原PO道歉。

原PO說「那名駕駛先跟我道了歉，他說他是開餐廳的，可不可以給他一份型錄，他看看需要什麼東西再跟我們叫貨」，結局令原PO感到訝異，他也直呼「第一次這樣遇到新客戶的」，對此，不少網友也紛紛留言，「我只有遇到客人猛按我喇叭攔車跟我說，檳榔還不拿來給我吃」、「好險你沒拿球棒下車」、「是不是帶著一尾冷凍鯖魚下去談判」、「我也會這樣耶，因為這樣比較便宜」、「正常，我也會半路攔車，通常都是問路」。