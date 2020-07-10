大江購物中心在郊區為何能屹立不搖？網曝「關鍵」優勢

大江購物中心位於桃園市中壢區，裡面有多種品牌、誠品書店、主題樂園，有網友就好奇，大江位於中壢郊區，離市中心開車也要15分鐘，為什麼能從十幾年前人煙稀少的購物中心，轉變成打敗SOGO，成為假日人潮爆滿的購物中心呢？引起許多網友熱議。

網友在PTT八卦版發文說，大江購物中心的位置地處中壢郊區，離市中心開車也要15分鐘，但為什麼能從十幾年前人煙稀少的購物中心，轉變成打敗已易主的SOGO，成為中壢假日連連人潮爆滿的購物中心，是有良好的經營策略造成的嗎？

其他人也指出原因，有很多人都說「免停車費啊」、「好停車就贏了」、「停車免費大勝」，也有人表示「招商成功，台北很多店只開到大江為止」、「沒有對手阿！ 這幾年華泰出來，雖然兩者不完全一樣」、「有電影院」、「算這一帶少數能逛的地方了」。

大江購物中心（MetroWalk Shopping Center）開幕於2001年，中心內有不少知名服飾店，還有美食餐廳、影城以及主題樂園等等，是不少當地人娛樂的好去處，雖然年初因為疫情受到影響，但勞動節後逐漸回溫，目前假日仍是人潮眾多。