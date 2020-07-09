顧客直接用湯匙在餐廳冰淇淋區「試吃」 網崩潰：防疫期間欸

今（9）日一名女網友到燒肉吃到飽餐廳用餐，沒想到過程中卻目睹顧客在冰淇淋區直接用小湯匙試吃冰品，而且一個口味吃完還繼續用使用過的湯匙吃另一個口味，噁心行徑讓網友全看傻眼，事後店家緊急在粉專發文表示「全數冰淇淋都已經丟棄至廚餘桶」，請民眾安心食用。

今日下午一名女網友在臉書社團「爆怨公社」貼出一張照片，並提到照片內其中一位婦人直接用小湯匙挖冰箱裡的冰淇淋試吃，而在吃完後竟繼續使用同一個用過的湯匙挖別的口味吃，讓她非常傻眼。

原PO表示，事發當下她立刻上前詢問婦人「妳直接挖起來吃嗎？妳不知道這是大家一起吃的嗎？」也請婦人將剛剛挖過的地方挖乾淨，並立即向店家反應，不過當時店家只詢問原PO婦人挖的是什麼口味，但沒去詢問當事人，事後原PO再次詢問服務員「為什麼不敢過去問她們？」而店家只回答已經更新所有冰淇淋口味。

貼文曝光後網友們紛紛留言「真的太噁心了吧！超沒水準！店家應該要他們賠償，太誇張了啦」、「好噁！還好你見義勇為！不然大家都吃到噁心的口水了！辛苦店家了！這世界不知怎麼了」、「上次看一個阿伯用手指頭摳冰沙機的出口，然後舔完再摳」、「這行為在現在這個時期很恐怖欸，我可以懷疑她們是故意在傳染什麼病嗎？」

事後燒烤店家緊急在粉專發出聲明，表示因為挖冰淇淋的客人為外籍人士，完全無法用中文溝通，「但同仁在第一時間先翻譯文句，且也告知挖冰淇淋的客人，並非不告知客人行為有誤」，事後也將所有冰淇淋丟棄至廚餘桶並更新，更表示會再加強觀察客人及應對能力，請顧客安心。