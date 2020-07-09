常吃迴轉壽司被酸窮 她暴怒反嗆：老公不會花錢叫小姐

日前一名人妻發文抱怨，自己收到前同事的訊息，對方稱看她常吃廉價壽司，諷刺其丈夫沒錢帶她去吃高級餐點，並說夫妻之間可以沒有愛但要有錢，讓她看完暴怒回嗆。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，以前因為工作關係認識一名女性友人，沒想到對方看她最近很常吃迴轉壽司，便傳訊息開酸「那種東西只有年薪幾十萬的另一半才會帶妳去吃」，接著提到自己每天跟閨蜜吃好料，要原PO叫老公帶她去吃貴的，「不然到時候吃到蟲」。

原PO不以為意「妳一年見老公幾次，雖然吃廉價但我老公都在，睡覺也不是一個人，妳應該很空虛寂寞吧？」，對方似乎被她的話激到「至少我老公年薪百萬，讓我無憂無慮不用當黃臉婆」，原PO反嗆「我老公沒有花錢叫小姐、沒有不回家，兒子還認得爸爸是誰，十年後妳老公還是同一人在來跟我炫耀」。

貼文掀起網友們熱議，「可憐的女人，窮得只剩下錢」、「一個見不得人家有老公陪的怨婦」、「我看到她內心滿滿的空虛自卑跟寂寞跟嫉妒」、「空虛到找人吵架」、「可以封鎖了！吃什麼還要經過她的同意？」、「她住海邊嗎？」。

事後原PO更新貼文，對方看到文章表示「不用發文討拍，我每天吃高級料理，跟那些沒錢的人怎麼比，他們只是羨慕，才會說有老公陪伴就好，做人要誠實面對自己」。

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文章授權轉載自《香港01》