超商冰櫃放個人物品遭誤認為垃圾 婦人飆罵：只是借冰一下

台灣便利商店普及度高，更是許多人居家生活的好鄰居。但近日有人在網路上分享，因天氣炎熱想到便利商店買冰吃，卻發現冰櫃裡有一包不明袋裝物品，便順手丟到垃圾桶並在結帳時告知店員「冰櫃內有垃圾」。事後才得知這包袋裝物品是屬於剛在店內消費的婦人所借放，而原PO此行徑，卻遭婦人爆氣大罵：「你很高尚嗎？」

原PO於9日在爆料公社app貼文表示，當時以為是沒公德心的顧客拿冰棒時亂丟，想協助店員整理環境，並沒有其他意思。沒想到該物主婦人會因此破口大罵「這哪是垃圾？」、「我只是借冰放一下」、「你不要藐視人家」、「很囂張是不是」等誇張言論，甚至激動飆罵原PO「你才是垃圾！」

近七分鐘滿的辱罵過程，婦人更強調「我沒有放在商品上，是放在箱子上，沒有影響別人」、「有用袋子裝起來，沒有直接丟進去」。在周圍民眾的協助下，原PO告知婦人已報警處理，店員也打圓場說到這只是誤會。婦人卻恐嚇「我們出去講」，使原PO無奈表示「好心總被糟蹋」。

此文一出，廣大網友回應都對婦人行徑不以為然，「什麼時候開始便利商店可以讓人隨便冰任何東西？倚老賣老的！？」、「搞得好像他家一樣」、「還冰一下而已，講的好像應該讓你冰的一樣」、「直接請警察，然後公佈相片，列拒絕客人」、「不要臉天下無敵 ，人越老臉皮越厚」、「無言了」。